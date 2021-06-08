聲夢傳奇｜14歲Chantel人氣急升 吳業坤自認鐵粉

《聲夢傳奇》早前選出十強，擔任評判的趙增熹表示女學員的質素較高。除了16歲的炎明熹(Gigi)成為大熱門外，14歲的姚焯菲（Chantel）亦備受網民熱捧，她獻唱的《戀愛預告》比賽片段截至8日晚上6時，已有61萬多點擊率，隨時有望衝向百萬點擊，與Gigi的表演片段爭高下。

同樣透過歌唱比賽入行的吳業坤日前在社交平台寫下「Chantel」，之後再留言區補充說︰「I M fans」、「第一集開始」、「生到個咁嘅女就好囉，不過又會勁擔心。」而擔任Chantel導師的JW(王灝兒)就留言說︰「你放過佢啦！」坤哥則回應道︰「我係喺公司見到佢都唔敢打招呼。」坤哥的帖文引來大批網民入內討論，並笑言「得唔到 JW 本人，都要得到 JW 個學員」、「坤叔叔，唔好攪細佬女啦」、「坤哥，小妹妹細你十六年啫，有機會既」、「一陣個小妹妹話唔知坤哥係邊位」。