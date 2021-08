胡杏兒被內地網民斥港獨

近年經常到內地工作的胡杏兒,近日是非不斷,除丈夫李乘德無端被稱為「世紀軟飯王」後,日前她在IG限時動態上載「I have been working in China」字句,被國內網民狠批她「港獨」。4月才誕下第三子的杏兒,6月火速復工,照顧兒子的責任落在丈夫身上,因此引來hater責李乘德是「軟飯王」,杏兒於是發千字長文護夫,但國內網民認為文中的「China」應換成「Mainland」,指她刻意將香港與中國分離。雖然杏兒已把貼文刪除,但國內網民氣難下,轟她是「雙面人」、「港獨」,點名抵制她代言的品牌。