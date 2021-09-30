艾粒自言唔夠顏值拍BL劇 當奴因《大叔的愛》改觀

由麻利主持的的「黃Viu煲劇平台」節目《同煲同BLOW》，請來艾粒成員少爺占(甄子康)及當奴(唐劍康)大談近期熱爆的BL(Boy’s Love)話題，兩人即席聲演激情男男情侶，令浪漫純愛的BL世界，瞬間散發濃濃的「腐」味！

煲BL劇取經

少爺占早與 BL 結下不解緣，自從在廣播劇演同性戀角色「朱艷強」大受歡迎後，不時以「朱艷強」名義開騷，「我都成日會睇 BL 劇為『朱艷強』取材，加上依家 BL 始終係大氣候，幾乎每套劇都會加入呢個元素。我自己會推介最近嘅泰劇《Bite Me The Series》，因為兩位男主角顏值都好高。」當奴則坦言曾一度抗拒 BL劇，「我開頭真心抗拒，直至睇日劇《大叔的愛》好鍾意入面嘅『阿牧』林遣都，覺得佢演到好內斂嘅感覺。」

「腐」到大崩壞

當問到兩人可想過合演BL劇，他們自言顏值不夠，少爺占笑言：「拍BL劇要狀態好好，少少水腫都唔得㗎，因為個個都靚仔嚟，我見啲男主角髮型好硬，點吹都唔會亂，所以如果對自己個樣唔夠信心都拍唔到BL。」若不考慮親自參演，那就不如「獻聲」配音，麻利要求們重新為兩部BL劇《To My Star》及《Close Friend》配音，當看到兩位男主角「滾床單」的片段，少爺占與當奴發揮搞笑本色聲演激情男男，配以無厘頭對白及尖叫聲，麻利大嘆劇中的浪漫氛圍被徹底崩壞，場面搞笑！

艾粒自言唔夠顏值拍BL劇 聲演男男戀「腐」到大崩壞