薛影儀走音唱「隊面滴累鞋」逾5千人收看 J.Arie︰唔使緊張，好好！

「亞視一姐」薛影儀今晚與李昊昕合作主持音樂直播節目《A-Live》，阿儀更在直播中大開金口唱《兩種人》、《對面的女孩看過來》、《天使》、《給自己的信》等。今午阿儀在彩排時已經頻頻走音，甩beats兼忘記歌詞，但她自覺唱得很好。及至正式上陣，阿儀果然沒有令大家失望，依舊走音、甩beats。

由於她的普通話不好，唱「對面的女孩看過來」就變成「隊面滴累鞋count果奶」，令網民笑過不停，並大讚「好似上了天堂的感覺」、「耳孕懷孕再懷孕」、「樂壇靠你啦」，「實在太激動，樂壇超新星，加油！」就連J.Arie亦有留意，留言為她打氣︰「唔使緊張，好好！」

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阿儀主持直播時，因為欠缺笑容，並全神貫注望住樂譜，說話只是三句起兩句止，頻頻以「係呀！」作回應。不少網民留言著她多點笑容及與主持多點眼神交流，並希望可以點唱。有網民大讚李昊昕「可以全程忍笑」，「好勁，可以係咁打完場」、「真係忍笑奧運冠軍」。