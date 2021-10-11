許廷鏗自立門戶獲支持 自認不勇敢︰我學與不安共處

許廷鏗日前宣布自組公司「自許記錄」，並推出新歌《佛系人生》。近日他在網上不停宣傳，更著大家「唔好介意我咁hard sell」，他自言首次做唱片公司老闆，旗下只得他一名藝人，過去為其他品牌落力宣傳，自己的品牌當然要更用力。

坦白承認害怕

昨日許廷鏗提到最近遇到數位朋友，不約而同表示喜歡他的新歌，並覺得他非常勇敢，很贊成他的方向，「我並沒有你們想像中的勇敢。我只是學與不安共處；我只是坦白承認害怕；我只是接受自己猶豫。十月懷胎，這一首歌，相信得到大家喜歡，是因為內容太真實，我曾經真的有想過大概，我沒有機會繼續做歌手，或許這一步真的太難行，這一些我都經歷過，然後踏步往前一步，路途或許充滿未知，但我這一個第一步，滿滿感恩多謝大家。」

Fans支持轉化為動力

其後他又在「自許記錄」的IG寫道︰「這一星期收到大家的支持和鼓勵，嚴重超出了能想像的力度。每一個post/story/cover/like/share/comment/DM，每一句加油/支持/喜歡都是很重要的紀錄，令我們更勇敢更昂然地走下去。感謝大家成為我們一直堅持的動力。接下來，希望與你們一起創造更多值得自許的紀錄。」

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