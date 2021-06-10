調教你MIRROR丨梁祖堯向Ian陳卓賢道歉 佢哭得最斷腸

MIRROR成員經過頭兩集調節放假心情後，《調教你MIRROR》正式進入「調教」模式，昨晚的首位接受調教的是Ian陳卓賢，在花姐口中自我封閉、開心不開心都不會表露的Ian，是在Anson Kong(江𤒹生)以外，最常與她嘈交的MIRROR成員，梁祖堯心知不妙，估不到一位粉絲的真心話，擊破了Ian的自我防護機制，打開心扉大剖白。昨日適逢是Ian的生日，阿祖在社交平台系列向壽星仔送上祝福，他直言曾因偏見而誤解Ian，必須要向他道歉，「多謝你用你嘅行動提醒返我，每個人背後都有難言之隱。」

表面健談 實質封閉

在節目中，阿祖安排Ian和Jer(柳應廷)同往麵包店學造麵包，老闆娘Kit是Ian的粉絲，她fans，並稱同樣喜歡Jer，她坦言覺得Ian跟參加《全民造星》時大有不同，「我覺得你好像沒以前那麼開心，越來赳怕犯錯。」被看穿心事的Ian直認較《造星》時多顧忌，因為做任何事都受注目，私事被更多人討論，經常被誤會，他剖白道：「沒以前那麼願意嘗試，或者越來越隱藏自己，以前內向是少跟別人說話，有時喜歡獨處的內向，現在可能變得更健談，但實際上內心卻更封閉。」

因偏見判人死刑 好差勁

梁祖堯在社交平台的「每日一鏡仔」系列發文，分享對Ian從誤會到認識的歷程，他直言圶出發入camp前打聽工作人員對Ian的觀感，得出的答案是「聰明、未必會合作、好cool 、難打開佢個心、好有自己嘅諗法、會有不禮貌對待」等，他直言既擔心又想放棄。不過，在拍攝首天跟Ian真心傾偈後，雖然他要求不能公開，但對他大大改觀，阿祖形容Ian的確聰明和慢熱，其實是其中一個最真實的人，「嗰種真，就係連我唔係太信任你我都唔介意俾你見到，咁樣其實對大家都好。」

阿祖爆料指，Ian在做戲劇練習時，哭得最斷腸的一位，當11個兄弟都完成，而他仍然在哭，彷彿抽離不出來。阿祖看到Ian回復久違了的童真笑容，「記得最後一兩日，你同我講，就算有啲嘢現實改變唔到，原來願意同身邊信任嘅人分享，每講一次就好似個角度已經有少少唔同，原來真係會輕咗，原來真係會開心咗。」最後，他表示多謝Ian的信任，同要要向他道歉，「因為我一開始聽人哋嘅講法，已經對你有一種偏見，多謝你用你嘅行動提醒返我，每個人背後都有難言之隱，如果就憑片面之詞去判一個人死刑，呢一種偏見實在很差很差。」

地獄3廚神

另外，被花姐點名為「地獄廚神」的姜濤、Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)為兄弟下廚，3人雖然有點雞手鴨腳，但在阿祖指點下仍能煮了一碟「咕嚕雞球」，讓兄弟吃得津津有味。其中被花姐指「加入MIRROR做陪襯都𦧲飯應」的Edan直言，隨著知名度和工作量增加，少了初入行的熱誠，不太懂珍惜機會，但既然MIRROR從不被看好到愈來愈紅，更需要調節心態，緊手抱「MIRROR是根」的信念，他強調，不敢說經過調教，大家就會突然變得齊心，但一定能延續MIRROR的壽命。