調教你MIRROR｜全員素顏出鏡 JER被爆最貪靚姜濤入營狂食薯片

《調教你MIRROR》於明晚播出，MIRROR 11位成員、梁祖堯及經理人花姐今日出席記招。花姐笑言MIRROR經調教之後，擔心他們會一同對抗自己，而其他隊員則認為「調教」之後更了解及體諒隊友。MIRROR受訪時表示曾試過集體對抗花姐，Ian說︰「有次拍MV，想爭取拍一啲嘢，佢一下好權威性，壓倒性，最後我哋都唔成功。」Stanley表示花姐每次都會讓他們嘗試，但只會用回最初的版本。

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大家又異口同聲指阿Jer最貪靚，與阿Jer同房的姜濤指他提早半小時起身化妝，Anson Lo及 Jeremy大爆阿Jer向他們借遮瑕膏和髮尾油。阿Jer就笑謂︰「有暗瘡要遮少少。」

姜濤表示看過少少片段之後，擔心大家會被他的肥樣嚇親︰「嘩，大家要有心理準備大家都係素顏。我冇磅重，係肉眼可見嘅變化，有啲絕望。」Jer爆姜濤食三、四包薯片，姜濤謂︰「你冇資格話我！」Stanley及Ian就指Jer自己都有份吃。

Anson Kong希望疫情過後，他們可以出埠拍攝，近則想東南亞，遠則會到有「葡萄汁」的地方，又笑謂若穿泳褲，屆時會上身穿T恤。