調教你MIRROR｜感MIRROR欠齊心 Ian陳卓賢自我封閉常與花姐嘈交

《調教你MIRROR》昨晚(7日)首播，花姐指出十二子經歷很多迷茫期，擔心他們容易走歪。其中令花姐非常擔心的是陳卓賢(Ian)。在明晚(9日)播放的第三集，花姐直言，「Ian令人覺得同佢有好大距離，呢個距離連我同佢都有！遇到問題或者唔開心都唔會講，咁樣容易令人有誤會。」她更自爆經常跟Ian嘈交，故希望阿祖能助Ian「Open Up」自己。花姐亦認為，「Ian令人覺得同佢有好大距離，呢個距離連我同佢都有！遇到問題或者唔開心都唔會講，咁樣容易令人有誤會。」她更自爆經常跟Ian嘈交，故希望阿祖能助Ian「Open Up」自己。

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Ian直言，MIRROR並不如初成軍時般齊心，他表示：「力量比起我哋成軍第一個演唱會薄弱咗」，全因大家需要兼顧各自的工作，令眾人步伐不一致。阿祖則安排Ian和Jer到麵包店跟老闆阿Kit學整麵包，原來老闆是Ian的忠實粉絲。過程中，她一句Hit中Ian，令他有感而發，慨嘆私生活比起他的工作更引人關注。