調教你MIRROR｜談私追揭內部矛盾 姜濤籲粉絲將心比心 Anson Lo感委屈

《調教你MIRROR》昨晚播出第五集，今集除了調教Anson Kong(AK, 江𤒹生)，還直擊引起軒然大波的粉絲追入梅窩事件。梁祖堯將私追造成的困擾擺上枱討論，人氣王姜濤甚感無奈，呼籲「姜糖」重視他和他身邊人的感受，「希望大家不要再令我難做，將心比心。」當談到如何處理粉絲私追時，氣氛凝重，正副隊長Lokman(楊樂文)和AK認為自己有責任向粉絲表明立場，矛頭直指Anson Lo(AL, 盧瀚霆)和Edan(呂爵安)，而AL對於曾被懷疑放料給粉絲，大感委屈。

姜濤：要懂分場合

今集是入住梅窩營舍的第二日，阿祖與MIRROR要步行15分鐘，才能前往營外食肆，但期間被鏡粉重重包圍，直言他們抵達露天茶樓，也因太多人而轉到室內。阿祖慨嘆十二子沒私隱可言，主動問各人對私追的看法，Stanley(邱士縉)、Alton(王智德)、Tiger (邱傲然)均表示，最關注是影響隣居或洩露私隱。姜濤已多次跟粉絲表達心聲，他語帶無奈地剖白：「希望大家懂得分場合，如果大家真的支持和重視我，請重視我的感受，重視我身邊人的感受，就不會做這件事(私追)，希望大家不要再令我難做，將心比心，我的家人常教我要將心比心。」

談私追有火藥味

對於如何回應私追粉絲，成員均指出花姐曾表示要交經理人處理，但不少成員認為自己也有責任，可能更能有效勸退粉絲。Edan表示有時會感尷尬，Lokman則持相反意見，「我覺得不尷尬，因為這是你的工作，你影響到我，我就說『抱歉，我真的要拍戲，不如遲點再說』，我常疑惑點解不能說，點解不可以由我們說。」AK續說，「 要避免這些麻煩，我覺得要很清楚表明自己立場。」

經常被粉絲追到返屋企，試過胃痛都滿足影相要求的AL直言：「我也有責任，除了自己不舒服，也令身邊的人感到不舒服，這也是出道兩年以來最大感覺，現已變成不是怕私追，或他們要求拍照簽名，而是擔心身邊的人怎樣想，會否覺得是我叫來的，很多聲音的矛頭指向我，覺得我洩漏消息，但我真的沒做過。」討論氣氛頓時變得緊張，隱隱滲透火藥味，向來較寡言的姜濤主動回應，「我覺得彼此懷疑是必然的，當時剛出道還是磨合期，大家必然有懷疑過彼此。」見證著氣氛改變的阿祖總結表示，開始明白MIRROR之間的問題是甚麼，相信下周會更深入調教各成員間的誤會與芥蒂。

另外，節目前半段是MIRROR十二子接受健身訓練，在舉重環節中，多位「肌肉擔當」的成員如Stanley、Alton、Frankie(陳瑞輝), Lokman,Tige和AK等，輕易完成「壯舉」，而Jer(柳應廷)則憑著認真與堅定的眼神，驚喜獲得最佳表現獎。今集受調教的AK大講黃色笑話，不時引來哄堂大笑，令教練也甚感尷尬，最後要阿祖開聲：「夠了，不是中學生，你們是有藝術氣質的偶像。」事前他受花姐所託，調教AK的真性情，阿祖經觀察後對AK亦有所發現，「有時他不太留意到別人的反應，對別人微細的反應不太敏感，有時會被當刻的情緒主導自己。」阿祖強調，並非要磨平他的稜角，而是讓他的率真不會傷害人，而花姐亦很欣賞AK的義氣和率真，只是擔心易得罪人影響星途。