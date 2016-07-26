調教你MIRROR｜麥子樂「隱形」辛酸史點醒Frankie Tiger：用心做總會被看見 粉絲唔知睇咗啲乜

《調教你MIRROR》進入第二周，原以為承接第五集的「私追」事件，今集鏡頭一轉變成玩整蠱兼「隱形」分享會，梁祖堯請來入行20年的麥子樂分享在圈中經常被「隱形」的辛酸，望啟發團隊的「隱形名單」的成員，Frankie(陳瑞輝)被點醒作自我反省，而Tiger(邱傲然)則獲頒「幕後我最喜愛的MIRROR成員」獎，他深信用心做好一件事，總會被看見。不過，有粉絲認為節目內容零碎鬆散，剪接混亂，有種「我究竟睇咗啲乜」的感覺。

今集以「幸福的定義」為主題，經理人花姐(黃慧君)認為MIRROR成員埋怨欠機會沒工作，但其實他們出道兩個月已開演唱會，比很多沒低薪的新人幸運，卻是身在福中不知福。其中她直指Frankie是優柔寡斷的隱形人，學演戲和結他都半途而廢，希望阿祖調教他學懂努力。故此，阿祖請麥子樂客串演出兼分享，他安排Anson Kong(AK, 江𤒹生)、Frankie和Alton(王智德)做麵包店售貨員，然後由麥子樂扮顧客，「屈」負責收銀的AK找錯錢，從中窺看三子的性格。由於金額只涉及10元，被認定最「火爆」的AK沒有發脾氣，反而禮貌地認錯。不過，可能因時限關係，這整蠱環節令人看到「搲晒頭」，事後麥子樂在IG分享，「可惜唔係完整版，啲人睇唔到繼續玩落去係點。」

接著，由麥子樂分享入行以來經常被投閒置散的辛酸，他直言曾有感懷才不遇，但其實這心態形成的氣場，最差最不討好。阿祖點名Frankie談感受，Frankie坦言感心酸又慚愧，相比麥子樂的堅持，自己經常讚牛角尖有盲點，日後會更主動讓自己為變成更好的人。今集還有幕後工作人員投選「我最喜愛的MIRROR成員」，Ian(陳卓賢)、AK和Tiger入選三甲，Ian雖予人冷漠感覺，但很坦白承認自己不坦白，AK則主動幫助拍攝節奏，經常被指隱形的Tiger雖不是中間位或焦點，但每次都很真誠、認真地完成工作。最後由Tiger獲獎，他分享從入行至今都抱持的信念，「只要用心作做好一件事，無論你有沒有機會，甚至只有一個機會，在這機會認真去做，多多少少總會有人睇到日，我到依家都相信。」

節目以麥子樂的辛酸史，鼓勵隱形成員抱持積極態度，但粉絲似乎不太收貨，不少粉絲在不同的討論區留言，直指整蠱環節莫名其妙，亦看不到對Frankie有何調教，對「頒獎」環節感非常突然，欠缺互動回應，但亦粉絲認為要耐心等待，睇完20集才作評論。