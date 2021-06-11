調教你MIRROR｜Jeremy未有Solo陷低潮 Tiger自覺未夠班寧先讓大哥哥

《調教你MIRROR》昨晚(10日)播出的第四集，觸及團隊成員出solo的敏感問題，而今集受「調教」的兩位成員是Tiger(邱傲然)和Jeremy(李駿傑)，花組親自解說兩人未有solo的原因，原來Jeremy曾因今年未能出solo而陷入低潮，而Tiger雖自言未夠實力單飛，但他在節目中唱張國榮的《今生今世》送給母親，獲大讚好有feel。

最需要調教實力

在節目中，梁祖堯安排了MIRROR跳Danny老師學唱和音，他指出，團隊成員想多點表現個人的獨特一面，實屬無可厚非，而他安排成員學和音，正想表達每一刻每個人都同樣重要，不管是主唱或支援的角色，同樣重要。不過，最令他驚訝是當各成員輪流在老師前試唱時，顯得非常緊張，隊長Lokman(楊樂文)直言自己唱Rap的信心較唱歌大，寧願將solo留給唱歌的擔當，他更享受兩三位成員小組合唱。跳舞擔當之一的Frankie(陳瑞輝)坦言，曾經視唱歌為包袱，起初只是硬著頭皮唱，也不知如何改善唱功，後來逐漸克服唱歌的陰影，才慢慢享受唱歌。Alton(王智德)不諱言，MIRROR出道不久就開演唱會，一切都來得很快，比他們成長的速度更快，故此MIRROR最需要調教的是跳舞和唱歌的實力。

「金Jer」激發solo夢

Jeremy是不少鏡粉心目中的出solo人選，經理人花姐(黃慧君)亦大讚他要型有型、要妖有妖，原來他曾是今年單飛的候選之一，但認為他要改善身形，以及唱高音聲線太薄的弱點，但他不到要求，花姐透露，「因為暫時未有機會出單飛，Jeremy跌落第二次低潮。」Jeremy亦坦言渴望單飛，「見到其他隊員出Solo，會覺得大家差距越來越大，亦會出現負面情緒。其實頭兩年對Solo冇概念，但今年1月1日見到Jer(柳應廷)上台一刻，原來我都想做，都想獲金獎，想告訴大家我是MIRROR的Jeremy，希望今年自己繼續努力，可以有呢個機會。」節目播出後，Jeremy在IG的限時動態留言，「看完節目才想起來，我說了這麼大膽的話，沒關係，人都是要有更大的目標，才有更多的動力，那就為了站在舞台上告訴大家，我是MIRROR的Jeremy而努力吧」

成熟悟性高

至於全團年紀最輕的Tiger直言想單飛，「但不是短期目標，3年是合理的時間，機會人人也想要，我喜歡但我未做得好。」這種按部就班的性格，卻讓花姐視為缺乏上進心，心裡非常焦急，她直言在《全民造星》看Tiger跳拉丁舞很有魅力，但最大缺點是隱形，寧願靠邊站也不願霸住中間位，「他常跟我說，自己19、20歲仲有機會，但團裡的大哥哥已27、28歲，有機會可先給他們，但有時機會要自己爭取，如果幾年後MIRROR唔紅，連呢個機會都冇。」事實上，這源於Tiger對MIRROR的愛與責任，擔心自己以團員身份出solo未夠班掛，「這刻我覺得MIRROR較重要，無MIRROR根本沒機會出solo，MIRROR是根基，當根基未打好，如何發展其他？如果真的要獨唱，還要等多幾年，一來我真的未準備好，更重要是我不值得這機會。」

在唱歌訓練中，非常緊張的Tiger主動提出唱多次，在阿祖的調教下，再唱《今生今世》送給媽媽，令全場聽得如痴如醉，阿祖自言「睇漏眼」，「所以我覺得Tiger悟性很高，我覺得他很聰明和敏感，所以從那刻開始覺得有點自責，甚至內心有點歉意，為什麼我之前沒留意這個孩子?他很有才華。」事後，阿祖在社交平台發文，大讚Tiger的父母非一般，「老虎係個old soul ,年紀輕輕又穩重又成熟。認識咗佢嘅父母之後，我就明白了。呢一對非一般嘅父母，信任佢，俾佢經歷俾佢飛，就成就左呢一個咁有才華，又咁孝順嘅孩子」