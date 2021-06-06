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謝安琪全新歌曲告別黑白MV 網民︰有番啲色彩好啲
2021-06-06
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謝安琪離不開柯煒林Jubo
謝安琪全新歌曲告別黑白MV 網民︰有番啲色彩好啲

謝安琪(Kay)一手包辦的新曲《離不開》，於今日面世。新歌MV找來柯煒林做男主角，而Kay出場的次數不多，但仍無阻歌迷的愛載，因為今次的MV不但充滿色彩，加上配合Kay的歌聲，歌迷紛紛留言︰阿Kay回來了！

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柯煒林在MV中的表現，獲不少網民大讚。

Kay在社交平台分享MV的照片及連結，留言謂︰「在夏至以前，送上一首關於春天的作品。」在其YouTube頻道更寫道︰「時光，回不去，也擦不掉；或許，感悟世事無常，珍重每一段相遇、每一次成長；才能如常度過每天。」、「花開花落總有時，面對世事變遷，願大家經歷屬於自身的課題後，縱使離不開回憶，仍能真切領受每一段經歷。」

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不少歌迷聽完Kay的新歌之後，留言表示非常感動，認為此歌值得大家「一loop再loop」。他們除了表示「Kay回來了」外，更謂「黑白時代已過，終於回來了！」、「有番啲色彩好啲！」亦有人留言指Kay與Juno的合作時的「浦銘心」其實也不錯︰「不喜Juno較為黑暗的風格沒有問題，但亦毋需將其貶到一文不值，況且《the album》亦為謝安琪添了幾首代表作︰《人妻的偽術》、《其實寂寞》、《一個女人和浴室》等，戾氣不必太重。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/謝安琪全新歌曲告別黑白mv-網民︰有番啲色彩好啲-270793
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