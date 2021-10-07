識於微時齊開騷 洪嘉豪 張天賦 細訴別讓眼淚白流的教訓

張天賦(MC)與洪嘉豪(Kaho)這對被封為「賦豪CP」同門師兄弟，將於本月22及23日齊齊踩上麥花臣舞台舉行《我是現場》音樂會。兩人雖是首次合作開show，其實早於出道前已一起jam歌，這對認識7年的好兄弟，笑談入行前後的成長蛻變，嘉豪自爆「口不擇言」的教訓，MC直言待人接物方面都成熟了，但慶幸兩人骨子裡不失稚氣。

文：Grace 圖：莊振邦

髮型：Haysssses Ip@HAiR(Kaho), Franco Chung@Leonardo 3 HairCorner(MC)

化妝：Circle Chong(Kaho & MC)

服裝(Kaho)：Under Garden, Musium DIV, R.R.G.S, ITeSHOP

場地：Vie-won-won

騷肌免問

《我是現場》是兩人首個賣票的音樂會，嘉豪率先表示，「搵唔到另一個更適合一齊開show的拍檔！」MC則回敬說，「我出道半年，很開心有機會跟前輩一起開show……」兩人一唱一和，默契十足，揚言要將麥花臣變成四面台的小紅館，拉近與樂迷的距離。原定一場的音樂會反應熱烈加至兩場，當問到可會騷肌答謝樂迷時，兩人即耍手擰頭：「別多想了！」MC直言，今次以音樂為主，操肌純為鍛練身心狀態，嘉豪則試圖轉移視線，呼籲觀眾留意兩人自由發揮齋talk環節，MC笑言，「我哋相處依然係7年前的態度，鍾意囂張地挑釁對方，又會奚落和嘲笑對方，所以我哋會互爆，爆肚個爆！」兩人於去年曾推出合唱的《自問自答》和翻唱周國賢的《密封罩》，今次可會正式合唱？兩人大嘆，「原本有合唱歌，但因為種種原因，令這歌無法完成，要暫時擱置，其實我們曾好積極找替代品，可惜找不到！」

嘉豪自問唔算紅，感激粉絲不離不棄

縱然沒全新的合唱歌，兩人大派定心丸，將會炮製充滿驚喜的合唱環節，並會各自推出全新單曲，在開show時首度獻唱。嘉豪親自作曲的《主角光環》已於日前派台，他形容是一首感激之歌，既是說愛情，也適用於任何不離不棄的關係，「填詞人陳耀森跟我相熟，起初我收到份詞沒甚麼感覺，便直接問他想講甚麼，他很坦白跟我說，『你唔算紅，但粉絲冇離棄你，仍視你為主角，就當作唱俾佢哋聽吧！』所以我幾期待在音樂會唱給歌迷聽。」沒想到嘉豪如此直白，作為可包辦曲詞編監的唱作人，曾是叱咤樂壇生力軍金獎得主，細問他這3年的經歷，「坦白講，2019年初獲獎後，我的音樂路向跟公司的想法有矛盾，本來3月出歌因製作未完成，拖到6月推出，接著9月出的歌，因公司認為不適合要錄製另一首。」那年嘉豪只推出了《十號儲物櫃》一首歌，過去已回不了頭，惟有吸取教訓，「別教當天的淚白流，有時你需要一點自我，一定要有所堅持。」出道3年，教訓豈止一個？嘉豪有感而發，「以前我說話會有點亂來，例如向監製提出修改意見，有時不懂得先表達欣賞，或者圓滑一點，結果被誤會擺明星款，好委屈。」經歷殘酷現實的洗禮，嘉豪試著在成熟與真我之間找平衡，早前扮張家輝又與「小薯茄」合作的他笑言，「以前始終有偶包，今年嘗試在鏡頭前展現自己無厘頭和綜藝感的一面，同時在工作時保持認真。」

捱過浪接浪 MC爭新人獎

在2019年的《全民造星II》奪得亞軍的MC，也曾因態度輕佻和遲到而被網民圍攻狠批，他回想，「參賽是入行前的速成班，面對外界抨擊、給自己的壓力，中途經歷家庭問題(患癌父親離世)，想要達到甚麼標準或期望？接著是去年的疫情，就像是滑浪，當衝了一浪再一浪，很開心總算捱過了。」今年正式出道推出3支單曲，其中《Good Time》和《Loser》MV均錄得逾100萬點擊，《反對無效》MV的點擊率更是貼近420萬，被視為新人獎的大熱，是呂爵安(Edan)和曾比特(Mike)的勁敵，問他可感到壓力？「大家都是真人騷《造星》出身，親眼見證大家從甚麼也不是到擁有自己的歌曲和踏足更大的舞台，逐步邁向自己的目標，就像看到昔日的戰友慢慢升呢，其實是幾開心的情景。」對他而言，當前最要緊是籌備音樂會和做好每首歌，他雀躍介紹快將面世的新歌，「我形容是《反對無效》和《Loser》後的第三部曲，曲風較pop，很屬於我的一首歌，填詞人將我的故事元素加入歌詞，是很傷心的慘情歌，要躲在被窩裡聽的歌！」



識於微時齊開騷 洪嘉豪 張天賦 細訴別讓眼淚白流的教訓