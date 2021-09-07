谷婭溦新歌MV拍攝三度改期 酷熱天氣拍到驚

谷婭溦(Vivian)早前為新歌《倔強》拍攝 MV，今次呢首歌一改過往的乖乖文靜形象，加入了 Rap 的元素，MV 為配合亦都加入跳舞部份，Vivian今次除了親自作曲填詞，更加參與 MV 的導演及剪接工作，完全是高度參與今次新歌的製作。她說︰「其實自己一向嘅性格都係較為爽朗男仔頭，好鍾意 Rap、Hip Hop 呢種風格，唱呢類歌又可以配合型格的打扮，感覺係做返自己，希望觀眾都鍾意。」

不過，Vivian的新歌MV推出一波三折，因為是外景拍攝，要一再遷就天氣狀況，之後又因她的身體不適再度延遲，三度改期後終於都順利完成拍攝。Vivian說：「今次係自己要求外景拍攝 MV，之前都有同事勸喻，當日拍攝時終於明白自己真係太傻，嗰日一朝早落了一場雨，中午開始拍攝時超級熱，我基本上拍完第一個景已經全身濕透，好在我唔算係好易溶妝嘅人，不過以後都係等年底冬天嘅時候先再出外景。」