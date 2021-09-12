超感應學園｜姜濤Anson Lo為角色粵語配音 六小福逐個睇(附首集劇情)

由ViuTV與台灣八大電視合作推出的原創劇《超感應學園》將於明天(13日)起，逢周一至五晚上9時30分於ViuTV播映，劇集設有雙語廣播，包括普通話原音及粵語配音，有份參演的MIRROR成員姜濤及Anson Lo(盧瀚霆)將分別為他們飾演的西多士及鄭一飛作粵語配音，而黃奕晨、羅沛琪則以貼地粵語對白聲演兩位主要角色石少華及方小路。

揭姜濤與Anson Lo的秘密

《超感應學園》故事講述「超自然感應社」(簡稱「超感社」)社長石少華(蔡凡熙飾) 在一次意外中死而復生，因而認識了陰間引路人方小路(劉奕兒飾)，及後二人連同西多士(姜濤飾)等合共6位社員(又稱「六小福」)，攜手協助鬼魂完成未了願。姜濤將會在首集獻出人生第一次的「出浴」戲，而Anson Lo的角色「飛仔」則會在第五集才現身，「飛仔」是介紹台灣生活的YouTuber，他與西多士是高中同學兼好友，在台灣悲劇地「再遇」，揭開兩人的成長往事。

第一集劇情：

「超自然感應社」社長石少華，為了追求學妹李培安(林思廷飾)，策劃了一次校園夜遊探險，打算製造意外英雄救美，不料弄假成真，石頭掉進池塘，昏迷不醒。此時陰間引路人方小路收到通知趕往現場，情急之下竟讓他起死回生，令黑白無常(陳彥壯、許時豪飾)震怒不已。

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「超自然感應社」的「六小福」逐個睇

西多士(姜濤飾)

南大心理系三年級香港僑生。電影社社長，因為與超感社共用社辦，結識石頭和阿甘。21歲的西多士個性隨和，口頭禪是「嗯，好啊！」，從不拒絕任何人的請求。對小路一見鐘情，是超感社的「和事佬」。

石少華(蔡凡熙飾)

南宮大學物理系大三生，綽號石頭，超自然感應社社長。講義氣、重感情、淚點低的他，因一場意外遇見陰間引路人方小路，從此變成一塊靈界磁鐵，身旁經常聚集各路好兄弟姐妹和不尋常的靈異現象。

方小路(劉奕兒飾)

永遠18歲，意外身故後陰差陽錯成為陰間引路人，負責牽引亡魂前往投胎之路。善良冷靜、思路清晰、做事條理分明，彷彿對一切都不感興趣的她，其實很上心。為了完成49天內收滿10個孤魂野鬼的任務，與靈異磁鐵石頭結盟，一起為亡魂引路。

李培安(林思廷飾)

才貌兼具的培安是南大外文系大二系花，天然呆的可愛女生，沒機心、成績好又笑點低，幾乎零缺點的她，會彈琴又會跳舞，在學校是女生羨慕的對象，男生心中的公主。

甘祚良(洪群鈞飾)

綽號阿甘，石頭室友，南大資工系三年級，超感社副社長。自稱駭客的他堅信所有真理都在網路上，是個不折不扣的網路宅男，和石頭一樣暗戀女神培安，愛抱怨又悲觀，嘴壞心不壞。

陳靜芳(百白飾)

靜芳是南大日文系二年級，培安好友，喜歡和自己一樣的怪咖阿甘。古靈精怪、沒自信、說話陰聲細氣卻有毀滅性的力量。是動漫和文學迷，總是在旁靜靜的看著詩集，偷偷觀察每一個人。