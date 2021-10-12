鄧小巧自爆兩年收入僅得35萬 諗過搞暫別音樂會

鄧小巧近日推出新歌《小島》，她早前提到此歌是紀錄了她這8年中的很多個夜晚，並透露自己在2019年至21年的總收入只得港幣35萬元，過去若沒有家姐的支持，她無法再堅持做音樂的路。

她表示6月的時候，曾計劃在11月開一個暫別音樂會，但因為不同原因，加上有感這個姿態太無謂，並表示若要離開，其實不用大肆報道。她說︰「回到2019年初，我覺得我在這個音樂路上走不下去。而這一切發生在我音樂路上外人看起來很順遂的階段。但我知道甚麼在瓦解，我知道甚麼已經飄離，但不知道如何整理，如何解釋。」

她不諱言音樂使她貧窮，自己也總不能讓家姐一直付出，直到7月，她開始想如果自己有能力做自己的音樂，不為暫別，不為任何的原因，只為喜愛，只為自己想做甚麼歌，然後才決定做《小島》。她說︰「一首平淡而溫柔的歌，是我的生活狀態。為我自己而寫，為我自己而唱，所以我很感謝所有曾因爲我的音樂給我工作機會的所有客戶，感謝所有因爲我而無償為我付出的朋友，甚至出錢出力哄騙我，讓我可以拍一輯照片的瘋子。」她指現時生活不那麼拮据，還可以省下一些金錢做自己喜歡的音樂，並多謝讓她碌卡的工作夥伴︰「沒有你們，我實在沒法那麼順利和自在。」