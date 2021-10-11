鄭欣宜感動收Wyman手寫稿歌詞 穿巨網裙拍MV體會最難行的路

鄭欣宜(Joyce)推出今年第四首派台歌《最難行的路》，新歌由黃偉文(Wyman)填詞，Joyce最驚喜是收到Wyman的手寫歌詞，她表示，曾見過Wyman在社交平台po其他歌手的手寫歌詞，印象深刻，但兩人首次合作的《你瘦夠了嗎？》，已是電腦化的2015年，Joyce表示，「當時我同過佢講『我又要』， 今次我收到呢一份《最難行的路》歌詞嘅時候，係我一擘大眼、一打開個電話，就見到佢嘅手寫稿歌詞，我真係好感動，Wyman都有透露佢寫呢份詞嘅時候，自己忍唔住喊，好多謝佢！」

欣宜寸步難行

其實，Joyce早在去年已收到徐沛昕為《最難行的路》作的曲，她表示，「一聽就覺得好搶耳、好快識得跟住唱，所以hold起咗，而家加埋Wyman的詞，所以用來做年尾的major plug。」既然是主打，MV當然是落重本， 今次MV中，Joyce會以三個不同造型登場，分別是籃色網裙、紅色晚裝、黑、白色晚裝配百萬珠寶，其中籃色巨型網裙更是從韓國空運來港，配合現場的歐洲式建築，還有Joyce臉上的閃石妝，既高貴又夢幻，「條裙今朝先到香港，因為好重、好大條，要五個工作人員合力先可以搬得起，好在拍嘅時候樣樣都好順利。」其間Joyce被要求「試吓行前兩步」，但最終失敗，完全體驗到何謂「最難行的路」。「我唔特別覺得自己條路難行，我反而好相信每一個階段、每一段路都有佢嘅原因，先可以帶到我嚟到今日嘅呢一個地方。」她認為每個人的人生路各有不同，即使再難行，也不要太聚焦難行的部份。