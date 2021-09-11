鄭秀文自薦化身泥人跳現代舞 新歌《無人島》MV 展現愛情角力

天后鄭秀文(Sammi)的最新專輯《Listen To Mi》連續三星期登上唱片銷量榜冠軍。其中新歌《無人島》MV於昨日上架，戴上頭套的Sammi化身「泥人」首次跳現代舞，與香港舞蹈團首席舞蹈員黃磊演繹二人關係中的矛盾和張力，她揚言這是出道以來最滿意的MV。

Sammi：抽離綁緊關係 承諾重生

《無人島》的淒美曲風和主題跟Sammi過往的作品截然不同，她解說：「歌曲要呈現一段關係之中的張力、角力、愛與恨、不安等情緒，好綁緊的狀態。去到臨界點，關係快要斷的時候，其中一方好想抽離、逃離呢個關係，去到一個無人島盡情釋放就快要爆裂的感覺，之後回歸返呢段關係的時候，就有重生的感覺，就好似歌詞中我好鍾意的一句：『躲一躲 我承諾會再生』，任何關係都需要有返自我同埋態度。」

自薦化身「泥人」跳現代舞

繼《新造的人》之後， Sammi 再找電影界著名美指梁華生(James)擔任《無人島》MV導演。為了「泥人」造型，Sammi和黃磊花了半天妝身，戴上頭套和特別顏色的隱形眼鏡後，全身塗滿一層層的泥灰，一時躺在木枱上，一時跑上樓梯，黃磊單手抱起Sammi 旋轉，充滿張力又感覺淒美。Sammi 說：「這個MV情景包含好多情緒，透過現代舞，同埋我哋臨場二人互動，表達兩個人喺關係之中綁緊狀態，我好鍾意整個場景和造型設計，好有抽離感。」原來這次Sammi是現代舞Fans，這次是她自薦表演現代舞。