陳詩欣月底出嫁 「最索姊妹團」曝光

宅男女神陳詩欣（Eunice），今個月尾將與富二代兼鍾培生好友陳爾正（Joshua）拉埋天窗。Eunice日前舉行婚前派對，而她的姊妹團成員亦曝光，包括有余香凝、陳約臨、蔡嘉欣、方詩揚、鍾晴以及鄧穎堯。

Eunice在IG限時動態分享片段及多張相片，眾人穿上3款「隊衫」，一套是香檳色的睡袍，另外兩套分別是白色及紅色系列的造型，Eunice 讚多位好姊妹組成「最索姊妹團」， 並寫道:「謝謝我的索爆姊妹團，

知道大家工作都好忙，做媽媽的就更加忙，謝謝你們陪伴我渡過一個開心的晚上，迎接人生另一個階段」。

已為人母的余香凝留言︰「知道妳最近為了籌備婚禮特別精神緊張，希望這個婚前派對可以令妳輕輕鬆鬆地開心一天。婚禮當天一切都會順順利利，妳將會是最美的新娘子，我們都將會是最美的姊妹團。」

而陳約臨則表示︰「你是最美的新娘子，我們就是最美的姊妹團。那天拍照我們嘻嘻哈哈，希望你有個瘋狂的婚前派對。婚禮在即～妳要嫁啦～我們一起倒數吧﹗」