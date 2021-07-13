韓女團LIGHTSUM 隔離令屆滿今復工

今年6月才出道的新女團LIGHTSUM ，之前因為相關工作人員感染「新冠肺炎」，導致全團需要隔離14日，今日LIGHTSUM的經理人公司Cube娛樂宣布，LIGHTSUM隔離令已經屆滿，全團復工繼續活動，Cube娛樂的宣傳官說：「LIGHTSUM 早前被衛生局列為密切接觸者，需自我隔離至7月20日中午12點。包括LIGHTSUM成員在內的所有相關工作人員，都忠實地進行自我隔離，在這段日子沒有發現工作人員受感染，並且今早進行檢測時，全團的報告也是呈陰性。因此宣布LIGHTSUM的隔離令已經結束，並將在今晚開始恢復工作日程安排。」

成員年齡最少只有14歲，最大亦不過18歲的LIGHTSUM，隊名由LIGHT和SUM合成而來，意為「把所有發光的女孩聚集在一起，照亮世界。」6月10日推出單曲《Vanilla》出道，截止今天，MV在YouTube獲1,769萬點擊率，成績算是中規中矩。