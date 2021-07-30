音樂平台年中榜︱MIRROR成員佔7首歌 Edan《E先生 連環不幸事件》排榜首

音樂串流平台JOOX公布「JOOX TOP聽推介2021年中榜」結果，20首得獎歌曲全為廣東歌，大贏家之一可算是MIRROR的一眾成員，他們單飛推出的歌曲共佔據了年中榜七個席位。

人氣王Edan 呂爵安，憑歌曲〈E先生 連環不幸事件〉榮登年中榜的第1位，成為上半年最受歡迎的歌曲。而Edan亦驚喜現身，為大家唱出的得獎歌曲，Edan感到喜出望外並表示：「當初創作〈E先生連環不幸事件〉時，由創作旋律直到歌曲面世之前都沒有很大信心，雖然個人很喜歡，但不知道大家是否與自己一樣。還記得花姐在歌曲推出前說過，這首歌如果由其他歌手唱應該會大熱，這番說話令我很深刻，因為當時沒有很多人留意MIRROR，擔心聽的人不多。到了現在歌曲傳唱度這麽高亦廣受大家喜愛，我認爲是天時地利人和。由《男排女將》到叱咤，有賴一班粉絲的支持和宣傳才令MIRROR有更多人留意，所以非常感激他們。〈E先生連環不幸事件〉在半年内得到最高播放率，對於新人的第一首歌來説，是很大的鼓舞，希望接下來的音樂作品也能得到大家的喜愛。」被問到會否試唱快歌，Edan回應：「暫時沒有推出快歌的想法，因爲快歌和跳舞始終不是我的強項，未來或許會有機會，但不是短期内會發生的事。」

姜濤以《Master Class》列第5位，陳卓賢（Ian）以《DWBF》得第7位，柳應廷（Jer）推出「重生系列」，當中的第一部曲《狂人日記》獲第8位，他跟One Promise合唱的《明年見 (Duet Version》獲第20位。盧瀚霆（Anson Lo）憑歌曲《EGO》排第11位，江𤒹生（Anson Kong ）的《黑之呼吸》獲得第13位。

年初推出新專輯的張敬軒《俏郎君》與《Sweet Escape》入圍，分別排第2位及第15位。唱作人林家謙的《神奇的糊塗魔藥》排第3位，還有江海迦（AGA）、胡鴻鈞與曾比特（Mike）皆有歌曲上榜。