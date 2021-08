預產期係下個月 岑杏賢期待與BB見面

岑杏賢(Jennifer)於去年與從事金融業男友張嘉俊( Kelvin)結婚,並在今年5月母親節宣布懷孕,BB預計9月中出世。



Jennifer在社交平台上載大肚寫真, 面上流露幸福笑容。J她以英文留言:「 Last few weeks of 3rd trimester now(妊娠晚期最後幾個星期了)」,又hashtags「 是的BabyP」、「當你準備好」、「我哋將會很快見面」等, 非常期待跟孩子見面。