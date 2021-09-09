Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
香港小姐｜決賽場地設計曝光 建巨型三角宮殿讓張學友表演
2021-09-09
#Hashtags
香港小姐曾志偉張學友
香港小姐｜決賽場地設計曝光 建巨型三角宮殿讓張學友表演
news-images
無綫公布場地設計。

曾志偉回巢之後首個港姐決賽，將於本月12日舉行，他更出手邀得張學友重踏港姐舞台，擔任表演嘉賓。早前志偉在活動上透露，學友屆時會在戶外表演，若然遇上天氣問題，將改為播片，否則會繼續現場直播。

相關新聞︰

香港小姐｜張學友相隔廿年再任演出嘉賓 盤點歌神歷屆精彩演出

news-images
張學友的演出令人期待。

古文明設計概念

今屆決賽舞台以古文明建築為藍本，並以AR技術呈現鳳凰美態，炮製非一般視覺盛宴。為配合古文明主題，舞台上除了有金光燦爛的「天使之城」，更會有巨型三角宮殿，將舞台由１號錄影廠延伸至停車場；12強佳麗則會被打造成戰士等不同造型，並需經歷「火」與「水」等不同考驗，爭奪冠軍寶座。日前一眾港姐亦以戰士服裝拍攝片段，相信會在決賽當日播出。

相關新聞︰

香港小姐｜有份建議12位佳麗仙氣LOOK 曾志偉︰要望落去個個都好靚

香港小姐｜化身戰士吊威吔 大熱梁凱晴莫韻諰孭重飛演出

news-images
學友將會在巨型三角宮殿演出。
 news-images
設計圖顯示各種「機關」。

香港小姐｜決賽場地設計曝光  建巨型三角宮殿讓張學友表演

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/香港小姐｜決賽場地設計曝光-建巨型三角宮殿讓張學友表演-284089
#Hashtags
香港小姐曾志偉張學友
Am730

《狂野時速》雲迪素驚現大肚腩

珍妮花羅倫絲宣布佗B

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
《狂野時速》雲迪素驚現大肚腩
Am730
Am730
珍妮花羅倫絲宣布佗B
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多