香港小姐｜決賽場地設計曝光 建巨型三角宮殿讓張學友表演

曾志偉回巢之後首個港姐決賽，將於本月12日舉行，他更出手邀得張學友重踏港姐舞台，擔任表演嘉賓。早前志偉在活動上透露，學友屆時會在戶外表演，若然遇上天氣問題，將改為播片，否則會繼續現場直播。

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古文明設計概念

今屆決賽舞台以古文明建築為藍本，並以AR技術呈現鳳凰美態，炮製非一般視覺盛宴。為配合古文明主題，舞台上除了有金光燦爛的「天使之城」，更會有巨型三角宮殿，將舞台由１號錄影廠延伸至停車場；12強佳麗則會被打造成戰士等不同造型，並需經歷「火」與「水」等不同考驗，爭奪冠軍寶座。日前一眾港姐亦以戰士服裝拍攝片段，相信會在決賽當日播出。

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