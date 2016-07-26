香港小姐｜關楓馨食白果 關禮傑否認嬲爆離場︰我俾100分

《2021香港小姐競選》賽果塵埃落定，關禮傑囡囡關楓馨被視為賽前大熱，可惜最後只打入5強，未有奪得任何獎項。有指關禮傑當晚即時嬲爆離場，而關楓馨事後指爸爸不是失望，而是回家為她準備慶功。原來關禮傑於比賽後在後台接受無綫訪問，他對囡囡可以打入5強已經覺得好厲害，並指對手都好強，三甲是實至名歸。

關楓馨表現100分

問到如何評價囡囡的表現，關禮傑說︰「我梗係畀100分啦，見佢呢幾個月嘅成長，係好值得，亦學到好多嘢。」他又指見到囡囡變得成熟大感安慰。當日他與太太一同入場支持愛女，全程表現緊張，他直認肉緊，並指因為現場氣氛很緊張，所以很好看。

關禮傑盼關楓馨繼續努力

關楓馨予人感覺淡定及獨立，問到囡囡有沒有向他們表露柔弱一面時，他說︰「佢都會問我哋，真係要享受舞台、享受過程，最緊要係佢依家成長緊，仲有好多嘢要學。佢起步得唔錯，要繼續努力！」而關楓馨事後孖住陳懿德受訪，她表示在泳衣環節之後，已經很享受成個騷，尤其是與張學友及Gin Lee同台表演的部份。問到她有沒有向爸爸請教上台心得，她說︰「由頭到尾都冇當係比賽，每次踏上舞台都想製造一個好靚嘅騷俾大家睇。爸爸可能比我緊張少少，佢想我放鬆啲，享受個舞台。」她稱若日後有機會與爸爸一齊演出，一定會好好珍惜，並稱完騷之後，最想跟家人傾偈，認真乖乖女！

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