馬天佑11月開騷 華麗背後被欺凌的孤獨

「其實我有輕微的人群恐懼症。」出自馬天佑(Mayao)的口，起初是有點驚訝。Mayao是著名的星級形象指導，不乏天后級好友，包括鄭秀文(Sammi)、蔡卓妍(阿Sa)、吳雨霏等，5年前以歌手身份投身樂壇，便邀得Sammi助陣拍MV。圈中人緣甚佳的Mayao，原來在小學時曾受同學欺凌，塑造成今日恐懼人群的潛意識。想深一層，Mayao的華麗形象向來不是大眾口味，初出道便受過不少語言欺凌，透過不斷自我調整尋索定位與方向，在抨擊聲中愈走愈強。

文：Grace 圖：蘇文傑

地點：香港瑰麗酒店

服裝：Maison Margiela, Balenciaga, Lancrawford

馬天佑重拾欺凌回憶

最近，Mayao推出以欺凌為主題的《鹿角少年》，事緣他讀到很多欺凌新聞，發覺情況普遍卻乏人關注，當萌起相關創作概念時，才勾起童年被欺凌的封塵記憶，「最深刻是小學四至六年級，我不是很典型的男生，很少出聲又陰聲細氣，經常躲在角落頭，被看成受欺凌的異類。」試過被同學用皮帶鞭、用木凳掟，好一段日子不想上學，只想遠離人群不被看見，「通常受欺凌的人甚少會求救，往往感到很孤獨，希望這歌能給正受欺凌的朋友一種力量，陪伴他們經過。」他慶幸沒留下太多負面情緒，但待人處事難免受影響，「外界覺得我好玩得或outgoing，其實我是很自己一個的人，雖經常出席活動，其實我有輕微人群恐懼症，每次工作後回家，都會坐著『發吽哣』，隨著年經愈大，畫面愈清晰，發現這跟兒時經歷有點關係。」他自言不是常跟人緊密聯繫的人，但受過欺凌而生出的同理心，教他做個好的陪伴聆聽者，「其實人面對困難，最渴望的不是安慰說你OK，而是陪伴身邊，一齊經歷更能給對方力量。」

馬天佑負評中成長

身為演藝界名牌形象設計師，Mayao擅於炮製華麗奪目的MV，《鹿角少年》MV卻走平實路線，他甚至沒有出鏡，找來憑ViuTV劇集《教束》奪民選最佳電視男配角的周漢寧(周寧)演受盡欺凌的學生，就是不想華麗畫面掩蓋核心信息，「找周寧演出是MV導演Maggie的建議， Maggie曾執導陳健安的《錯誤的宇宙尋找愛》和林家謙的《拼命無恙》MV，兩個MV我也很喜歡，我看過周寧的作品覺得適合便OK。」他澄清MV的情節並非親身經歷，戲劇性的取向是為引發思考，「故事很極端，幾乎要拿刀報復，其實想說若長期受欺凌，即使很善良也可能想不通反過來欺負人，造成惡性循環，我們往往指責欺凌者，但可能他是經歷過某些事才這樣，希望大家能反思如何將問題連根拔起。」



2015年，Mayao踩過界走到幕前做歌手，雖得Sammi、阿Sa等天后力撐，卻遭受外界冷言冷語，他坦言也曾自我質疑，幸而兒時曾受欺凌的經歷，讓他懂得在負評中自我調節，「這些批評令我了解在哪方面做得不好，更堅持去改進，例如肢體動作很僵硬，便花時間學跳舞，找不同老師學唱歌、咬字，鑽研適合自己的唱歌方法，做歌手要儲多幾張牌在手，才可令戰鬥力更強。」由簽約黎明的公司出道到獨立發展，Mayao直言，去年構思4首歌的都市音樂企劃，才漸清楚個人定位，「《超過些》講自愛，華麗地給自己一些信心，只要了解個人獨特之處，這獨一無二的你仍然可發光；《大妄想家》是鼓勵大家妄想要及時，別因社會煙霧瀰漫而阻止你實現理想；《鹿角少年》則是更深層次，希望我的音樂能以輕鬆舒服的方式，給大家力量和信息，抹走之前玩玩下的印象，讓人聽到我的用心和認真。」

馬天佑11月開騷邀6靚媽歌手助陣

馬天佑於11月5日在麥花臣場館舉行人生首個演唱會《Reinvent ion 馬天佑 衫。重奏》，他邀請了陳慧珊、關心妍、何嘉莉、張新悅、 趙頌茹及谷祖琳參與演出。他指今次個唱不單止於形象及舞台設計上花盡心思 ，更為六位女星帶出內心最希望呈現的一面給觀眾欣賞。「今次Show名叫《Reinvention 馬天佑 衫。重奏》，「Reinvention」（再發現） 係指我會用自己嘅方法，去「Invent」（發現） 呢六位女星嘅可能性。同埋，我亦希望可以藉此機會去「Reinv ent」自己（再發現），令自己可以跳出Comfort Zone去做一啲未做過，但又好想去做嘅事。」馬天佑被問到為何邀請這6位女士時，他便指自己都是她們的「小Fans」。

馬天佑11月開騷 華麗背後被欺凌的孤獨

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