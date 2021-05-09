馬蹄露罷買維他奶 鬧百佳加7蚊換檸檬茶優惠荼毒香港

維他奶(0345)旗下員工涉及七一刺警案，集團內部發通告慰問在七一當日於銅鑼灣刺傷警員後自殺身亡的員工家屬，遭大陸網民質疑支持恐怖襲擊，群起抵制。品牌在大陸的明星代言人龔俊、任嘉倫先後發聲明割席，加上有傳不少大陸店舖把產品下架，令維他奶股價下跌，單日蒸發36.8億元。

愛國導演高志森、李力持當然關注七一刺警，前者更在微博連出3則帖文提及維他奶，但只評論該公司的表現，更輕輕提到「中國人要停止飲用其產品」，而李力持則轉發與維他奶相關的新聞，兩人未有表態是否跟維他奶割席。相反，愛國撐警藝人馬蹄露就比較激動，不但宣稱「只有水才是我們人體必須的生命之泉！」更表明「我不會選擇你們的牌子飲料！」不過網民對她的行為表現冷淡。

其後她在微博上載一張攝於百佳超級市場的照片，對百佳做的加$7可以換維他奶品牌的飲品優惠大表不滿︰「李黃瓜是如此狠毒的敗類，上次屈人水招紙已寫港獨隱語，今時今日還要繼續害香港！」但大陸網民的反應依然冷淡，熱烈程度遠低於上一輪新疆棉事件。