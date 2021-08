黃耀明涉選舉舞弊今提堂 上庭前出PO悼念愛徒盧凱彤

黃耀明和立法會前議員區諾軒被廉署起訴,指二人涉嫌於2018年3月3日在2018年立法會補選中作出舞弊行為,為他人提供娛樂以誘使另一人在選舉中投票予區諾軒。案件今日在在東區裁判法院提堂,何韻詩、葉德嫻、填詞人周耀輝等排隊輪候旁聽。

今日也是盧凱彤(Ellen)離世3周年,明哥抵達法院前數分鐘在網上轉載吳文遠的帖文,內容有他與Ellen於05年到非洲探訪的片段。明哥在帖文打道︰「Just hug someone. Just kiss someone. the best is yet to come.永遠懷念阿妹,我的天使。」此外,何韻詩昨晚在社交平台上載她與明哥及Ellen的合照,留言︰「Missing you... so much. 明天要好好保佑。」