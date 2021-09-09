22世紀殺人網絡4｜正式預告片面世

《22世紀殺人網絡 復活次元》（The Matrix Resurrections）的首部預告片，終於在香港時間9月9日晚上9時正式曝光！一眾fans看過之後都大叫感動，事關無論電影的氛圍，以至動作場面，加上上集已戰死的女主角Trinity回歸，都令觀眾所有回憶都番晒嚟。

Neo啪藍色藥丸

華納兄弟日前率先發布先導預告，而且與影迷大玩互動，隨著揀選紅色或藍色藥丸，會看到不同的片段，官方更聲稱短片數目足足有18萬個不同版本。然而片長統統都只得幾秒。事隔一日，正式的預告片終於曝光，片長2分52秒，內容講述留有一頭長髮的Neo(奇洛李維斯飾演)，仿佛生活在虛幻世界中，期間不停啪藍色藥丸。後來，他先後遇上由Jessica Henwick、Yahya Abdul-Mateen II及Neil Patrick Harris等飾演的角色(官方未有公布角色名字)，還有上集講述已經離世、由Carrie-Anne Moss飾演的Trinity，兩人被一眾Agent追殺。

「22世紀」招牌動作場面

《22世紀殺人網絡》系列其中一個精彩之處，固然就是由袁和平設計的動作場面。雖則根據官方網站顯示，今集未見有八爺的參與，但觀乎預告的動作設計及打鬥場面，仍然保留「22世紀」的強烈獨特風格。可以預期，今年聖誕檔期，《22世紀》定必是不少觀眾(尤其fans)的入場首選。

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