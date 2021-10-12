AK生日應援停不了 打卡地方逐個捉

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong,AK)於本月16日生日，其粉絲「生粉」已密鑼緊鼓為他送上生日應援。雖則AK代言的多個品牌均已在不同地方、電車購入廣告位置，又有印有他及Anson Lo的廣告車在旺角、尖沙咀及銅鑼灣出沒，然而生粉已準備好多個打卡地點，供大家拍照賀他29歲生日。

一連串慶生活動

由即日起到本月31日，旺角彌敦道的銀行中心、葵芳葵福路及興芳路交界，均有廣告牌及片段供各位打卡。另外，旺角亞皆老街及上海街交界的大電視、海港城戶外大電視由即日起至21日都會有AK的片段播出。此外，生粉更在朗豪坊一連七日擺設展覽，該活動分為兩個部分，分別為展區及領取生日應援物，據了解有生日應援手幅及postcard，款款不同。生粉更組成義工團，參與毛孩組織工作，並以AK的名義捐贈予「沙律貓狗之家」。

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