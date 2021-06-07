調教你MIRROR｜Better MIRROR之團結篇 梁祖堯：他們付出很大的勇氣和決心去和解

人氣男團MIRROR成軍短短兩年半，已兩度在九展開騷，剛於5月完成6場演唱會，大獲好評。MIRROR曾表示，能夠團結一心，梁祖堯(阿祖)功不可沒，皆因在開騷前接受了阿祖的「調教」，有笑有淚調教過程於今晚起在《調教你MIRROR》中播出。日前，阿祖與6位MIRROR成員Jer(柳應廷)、Jeremy(李駿傑)、Tiger(邱傲然)、Stanley(邱士縉)、Alton (王智德)和Frankie(陳瑞輝)接受本報專訪，分享箇中深刻感受。原來，在「調教師」阿祖眼中，MIRROR竟然是「臭」納豆！

文：Grace 圖：蘇文傑 化妝：Rainbow Chung, Giann Cheung @AnnieG.Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku, Man Chan, Harris.L @CHIC Private I Salon 造型：PIPA Creative

服裝：HBX、Soph. @ I.T、Kenzo、Christian Louboutin



放下防衛

談談到「調教」的緣起，阿祖指起初獲邀參與《MIRROR GO》的拍攝，但他對純粹的遊戲節目興趣不大，後來經理人花姐(黃慧君)有感MIRROR進入「反叛期」，各有自己主見，彼此經常意見不合，為免傷感情，於是委託《調教你男友》的《造星III》導師阿祖調教。阿祖笑言甚有難度，為確保各成員真情流露，連經理人都不知入梅窩營舍的調教細節，結果眾人帶著拍《MIRROR GO》被大整蠱的陰影入營，「他們連點執行李都唔知，起初每刻都是充滿防衛的作戰狀態，大約兩日後才放心吃喝，打開心扉。」與MIRROR朝夕共對12日，阿祖形容過程猶如吃納豆，「首先係臭的，這班人係要湊的，以前唔多人識欣賞，現在知道是超級有營養的寶物，吃納豆要加鼓油，用筷子攪動才會黐在一起，這次入camp就像攪動他們，令他們黐在一起。」

抱抱消隔膜

阿祖直言，「聽來很匪夷所思，怎會兩年半仍像很陌生，然後一個camp將他們連結一起？」他強調，12位成員性格迥異，猶如盲婚啞嫁地組成男團，背景或興趣相近的，各自分成小團體，但同時又要維持「Hi！我哋係MIRROR！」的形象，這次入營讓各人以真我彼此相處，重新找到自己在團隊中的定位，向來較寡言的Tiger與Frankie齊聲表示，比以前更有自信去表達己見，Jeremy則補充說，「我們發現身體語言也很重要，一個擁抱可解決很多問題。」6子笑言，身體和心靈都受到阿祖悉心照顧，被問到以甚麼動物形容阿祖？他們分別以「抱抱熊」、親和力強的可愛小狗、滿有繁殖大愛的「公海馬」、觀察力敏銳的「為食鼠」等形容阿祖，其中，最爆seed的是Alton，選用了一隻「公乸」合體的最強生物，「阿祖很強勁，他很照顧我們，所以這動物有一排供餵食的乳腺，我們就像小牛黐住他，而且他是群體動物，不是孤高冷傲，令我們團結起來！」

【相關訪問片：https://bit.ly/3za3EwS 】

攤開來的和解

MIRROR十二子以《全民造星》比賽的素人起步，一起經歷負評走到成為人氣偶像，但現實是各成員經常是外界比較的焦點。Frankie直言，「不一定內部比較，在這個圈就免不了比較。」Stanley坦言，「這是現實必然出現的，這次入camp讓我們學習攤開來講，有唔開心就說出來，溝通過後就沒事，別人放在我們身上的比較，不應影響我們的感情。」阿祖主動談及年初的叱咤頒獎禮，「去年AK、阿Lo和阿Jer都很努力，獎項是別人頒的，不容易比較好壞，若因此而令自己唔開心，就很戇居！大家在演唱會見到他們3個相擁而哭的畫面，就是將件事拆出來，那一刻很美麗，其實關鍵是如何平衡，既不傷害自尊，也不傷害大家的感情，其實很難，他們付出了很大的勇氣和決心去令大家和解，甚至是跟自己和解。」當事人阿Jer回應，「我們很容易因工作量或成績影響大家，這個camp喚起我們的初心，就是同一條船要彼此支持，希望MIRROR可愈走愈遠。」Tiger補充說，「就像團歌跳舞，總有一個企中間，同時有11個人在後面，如果沒有後排，哪裡來前排中間？」每位都有後盾支持，正是One And All的精神。