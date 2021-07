BLACKPINK進駐BTS公司粉絲交流平台

韓國最好女團BLACKPINK,將於下月2日入駐防彈少年團(BTS)的經理人公司HYBE旗下全球粉絲交流平台Weverse。

BLACKPINK的經理人YG娛樂,今年1月與HYBE簽署了戰略合作夥伴協議,於平台、流通、文創等各項領域開展合作。YG娛樂子公司YG PLUS負責HYBE旗下歌手的音源和唱片流通業務,YG娛樂則通過Weverse管理旗下藝人的全球粉絲會員服務。

因此BLACKPINK將成為繼男團TREASURE和iKON後,第三組入駐該平台的YG娛樂藝人。隨著擁有龐大粉絲群的K-Pop組合陸續入駐,Weverse有望吸引更多來自全球的用戶。

BLACKPINK於2016年8月出道,憑藉《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》及《How You Like That》等熱門歌曲,成長為世界頂級女團。她們的YouTube官方頻道訂閱人數達6,300多萬人,全球藝人中僅次於Justin Bieber,在最大音樂平台Spotify,訂閱人數亦多達2,280萬人。