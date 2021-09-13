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Britney重獲4.7億身家即晒婚戒
17 小時前
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BritneySpears訂婚樂壇天后監管人
Britney重獲4.7億身家即晒婚戒
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Britney晒婚戒做出驚訝表情。

39歲美國樂壇天后Britney Spears終於脫離父親Jamie長達13年的監管，重獲自己兼拿回自己6,000萬美元(約4.7億港元)身家，今日更於IG公布和比自己小12年的健身教練男友Sam Asghari訂婚。Britney於IG大晒無名指上的巨鑽婚戒的片段中，多次做出鬼馬又緊張的表情，更興奮爆粗大叫「不能相信。」Britney先後有兩段婚姻，2004年在拉斯維加斯與青梅竹馬男友Jason Alexander結婚，但一日後取消註冊。同年與舞蹈員Kevin Federline訂婚兼誕下兩子，3年後分手。

脫父魔爪

13年來一直被父親Jamie以監管人身分控制生活兼財產的Britney，今年6月入稟法院要求取消父親監管，Jamie於本月8日正式向法院申請結束女兒的監護人身分，代表Britney可重獲自由。

 

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天后與男友Sam Asghari拍拖5年，今日訂婚。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/britney重獲4-7億身家即晒婚戒-284565
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