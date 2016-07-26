Edan新歌《My Apple Pie》MV Man爆護花 Wyman：故意有點bitter-sweet

MIRROR成員呂爵安(Edan)的新歌《My Apple Pie》昨日派台，在黃偉文(Wyman)筆下的Edan，由E先生、小諧星的苦情暗戀角色，化身為挺身護花的暖男，一句「如果你是甜品中的蘋果批，我就是旁邊陪伴你的雪糕」，sweet到爆。MV找來龔慈恩的女兒林愷鈴(Ashley)當女主角，Edan終於找到一個伴，兩人從中學生演到畢業投身社會，有不少情侶互動，既甜蜜又感人，「爵屎」們亦非常受落，MV上架12小時已有近34萬點擊。而《E先生連環不幸事件》MV亦已衝破900萬點擊。

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喪親受欺凌 Edan 挺身維護

繼《E先生連環不幸事件》和《小諧星》後，新歌MV繼續由Maggie Leung和Sheng Wong主理，MV以穿插回憶的形式說故事，講述Edan和Ashley在街頭大排檔受食客調戲，Edan為女友與對方大打出手，事件勾起中學年代的回憶。Ashley在中學時面對喪親之痛，因創傷後遺出現偷竊等種種行為，引致受同學欺凌，目擊女方一切不幸的Edan挺身而出，並陪伴女方度過傷痛歲月，包括以雪糕伴蘋果批的甜品哄她吃藥。過程中，Edan亦有中學年代被踩爛眼鏡的文弱學生，逐漸進化為能以壯闊胸膛與結實臂彎保護Ashley的男友。Edan曾半說笑表示以韓劇中李敏鎬般護花，相信今次MV也算邁向「目標」的第一步。

Wyman：故意有點bitter-sweet

今年包辦Edan3首單曲歌詞的Wyman，在社交平台分享由苦變甜的創作理念，他自言，「作為「歌詞chief designer」表示，本來可「食老本」，但覺得是時候打破前兩首的苦情，特地寫了一首可作用歌迷會會歌的sweet sweet情歌。(哈哈其實唔係，如果一個填詞人夠幸運可以連環寫同一位歌手的多於一首作品，我覺得就有必要同時照顧所謂的「大 picture」，亦即是他/她的某種「非視覺形象設計」)，其實每首歌都至少比表面多一個 layer，第一首，介紹 E 先生出場並滲透少少性格獨特性，第二首，進一步鞏固他的人物設定，第三首⋯⋯本來還可以「食老本」多一陣，但我們覺得是時候了，應該打破一下前兩首的苦情（咁易比你估到我咪⋯⋯），即刻就整首歌迷會會歌兩用的sweet sweet 情歌(好吧，我承認我怕齋甜死甜，這首其實是故意寫成有點 after taste 的 bitter-sweet )，希望大家還喜歡這個有點aggressive 的 move。」Wyman又多謝花姐和監製Edward Chan是創作有商有量，真的做到如歌詞所寫「always on my side」。