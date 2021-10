Edan新歌《My Apple Pie》MV Man爆護花 Wyman:故意有點bitter-sweet

MIRROR成員呂爵安(Edan)的新歌《My Apple Pie》昨日派台,在黃偉文(Wyman)筆下的Edan,由E先生、小諧星的苦情暗戀角色,化身為挺身護花的暖男,一句「如果你是甜品中的蘋果批,我就是旁邊陪伴你的雪糕」,sweet到爆。MV找來龔慈恩的女兒林愷鈴(Ashley)當女主角,Edan終於找到一個伴,兩人從中學生演到畢業投身社會,有不少情侶互動,既甜蜜又感人,「爵屎」們亦非常受落,MV上架12小時已有近34萬點擊。而《E先生連環不幸事件》MV亦已衝破900萬點擊。

喪親受欺凌 Edan 挺身維護

繼《E先生連環不幸事件》和《小諧星》後,新歌MV繼續由Maggie Leung和Sheng Wong主理,MV以穿插回憶的形式說故事,講述Edan和Ashley在街頭大排檔受食客調戲,Edan為女友與對方大打出手,事件勾起中學年代的回憶。Ashley在中學時面對喪親之痛,因創傷後遺出現偷竊等種種行為,引致受同學欺凌,目擊女方一切不幸的Edan挺身而出,並陪伴女方度過傷痛歲月,包括以雪糕伴蘋果批的甜品哄她吃藥。過程中,Edan亦有中學年代被踩爛眼鏡的文弱學生,逐漸進化為能以壯闊胸膛與結實臂彎保護Ashley的男友。Edan曾半說笑表示以韓劇中李敏鎬般護花,相信今次MV也算邁向「目標」的第一步。

Wyman:故意有點bitter-sweet

今年包辦Edan3首單曲歌詞的Wyman,在社交平台分享由苦變甜的創作理念,他自言,「作為「歌詞chief designer」表示,本來可「食老本」,但覺得是時候打破前兩首的苦情,特地寫了一首可作用歌迷會會歌的sweet sweet情歌。(哈哈其實唔係,如果一個填詞人夠幸運可以連環寫同一位歌手的多於一首作品,我覺得就有必要同時照顧所謂的「大 picture」,亦即是他/她的某種「非視覺形象設計」),其實每首歌都至少比表面多一個 layer,第一首,介紹 E 先生出場並滲透少少性格獨特性,第二首,進一步鞏固他的人物設定,第三首⋯⋯本來還可以「食老本」多一陣,但我們覺得是時候了,應該打破一下前兩首的苦情(咁易比你估到我咪⋯⋯),即刻就整首歌迷會會歌兩用的sweet sweet 情歌(好吧,我承認我怕齋甜死甜,這首其實是故意寫成有點 after taste 的 bitter-sweet ),希望大家還喜歡這個有點aggressive 的 move。」Wyman又多謝花姐和監製Edward Chan是創作有商有量,真的做到如歌詞所寫「always on my side」。