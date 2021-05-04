ENHYPEN攻日即登ORICON榜首

韓國男團ENHYPEN，上周二於日本發行出道單曲專輯《Border：Hakanai》，初版印20萬張，瞬間銷售一空，更打入ORICON單曲周榜和日榜。7人男團ENHYPEN，去年11月尾才於韓國出道，成立至今只有8個月，他們繼張根碩、EXO、iKON及Stray Kids後，第5組海外男藝人出道單曲即登日本ORICON排行榜首，而且《Border：Hakanai》一曲還連續7天蟬聯ORICON單曲日榜。

《Border：Hakanai》收錄組合去年11月在韓發行的出道的專輯《Border：DAY ONE》主打歌《Given-Taken》和《20 CUBE》的日語版，以及日語原創歌曲《Forget Me Not》等。ENHYPEN在日迅速走紅，除了因為成員是通過Mnet電視台選秀節目《I-LAND》競賽出來組成7人男團，還因為組合中有一名日籍成員NI-KI(西村)，出道前就在日本已經非常受歡迎及人氣高企。