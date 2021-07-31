Google翻譯錯誤百出 MIRROR成員英文名勁好笑

有英文網站就MIRROR現象撰文，內文除了介紹MIRROR的由來，更逐一介紹12位成員及他們的代表作。有網民嘗試使用Google翻譯把文章由英文變中文，沒料到竟然出現笑料，12位成員的英文名變成中文之後，非常好笑，引來網民熱烈。

網民右click選擇將文章譯成中文之後，原文提到12位成員的英文名︰「 Frankie Chan, Alton Wong, Lokman Yeung, Stanley Yau, Anson Kong, Jer Lau, Ian Chan, Anson Lo, Jeremy Lee, Edan Lui, Keung To and Tiger Yau」則變成︰「陳勳奇，奧爾頓黃，Lokman楊，斯坦利油，安森香港，耶劉，伊恩·陳，安森羅，傑里米·李，鵝蛋呂，強要和老虎油，」

其中Edan、姜濤及Tiger的中文變成「鵝蛋呂」、「強要」及「老虎油」，令不少網民笑到人仰馬翻。有不少網民笑言「鵝蛋呂」的名字，十分配合Edan，亦有人指「強要」是ViuTV一哥強尼的親戚。陳勳奇是娛樂圈前輩，網民上網搜尋後，發現對方的英文名原來也是叫Frankie。

至於另一段再次提及姜濤、Ian及Lokman，經翻譯之後就變成「姜杜」、「陳奕迅」及「楊洛克」，花姐的英文名「Ahfa Wong」則變成「黃亞發」，令網民瘋狂笑花姐秒間變男人。