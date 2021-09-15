i.SWIM｜與呂爵安邱士縉魏凌笙拍劇 潺仔王智騫瞓身操肌

由MIRROR成員Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)及新晉男神Jeffrey(魏浚笙)主演的ViuTV游泳劇，已於8月下旬開拍，曾在電影《熱血合唱團》演李麗珍兒子的24歲小鮮肉王智騫(Martin)亦有份參演，自言「零運動天份」的Martin特地為拍劇「瞓身」 操肌，經過兩個月的特訓，由昔日的「潺仔」升Lev變六舊腹肌男，實行唔打得都睇得的 路線。

控制飲食

讀Fashion出身的Martin自言不太熱愛運動，他說:「今次角色需要望落去有少少線條，游水訓練時見到其他演員都好Fit，我唔想拖垮人哋，所以嗱嗱聲跑去做Gym，每星期操三至四日，主要操胸、膊及 腹，再配合飲食，少糖少油，主要食雞胸、西蘭花、三文魚，低卡低脂。」

教練逼迫撐下去

Martin自嘲沒有運動天分：「人哋做Gym可能操幾日就明白動作點做，我就要操近兩星期才明白；記得初初開始做Gym，做完熱身再去做機，做完真係有啲暈同作嘔，所以 初初我都以為自己會唔係好得，但身邊教練嘅逼迫下，Keep住撐落去，好彩而家有啲成績。