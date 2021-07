IG放負疑情變 郭嘉文︰謠言止於智者

郭嘉文與「小小超」李澤楷拍拖多年,向來非常低調,惟近日有報道指他們感情生變,而郭嘉文連續兩日在IG出PO分享勉勵句子,並在IG story分享餵好姊妹食東西的照片,留言問網民︰「你有沒有想回到過去,很想修補的一段友誼?分享一下。」

不少網民見到郭嘉文的IG帖文之後,非常擔心,而她在傍晚上載愛犬的照片,並寫道︰「謝謝你們願意分享心底的故事,我也希望這處是一個讓你們分享開心,抒發憂愁,獲得正能量,或者一點點安慰的地方。至于那些負面的聲音,換個角度也是生活中的養分,Because what doesn’t kill you markes you stronger.」

有網民著她刪除IG story,避免不必要的誤會,郭嘉文就回覆說︰「No worries 謠言止於智者就等他們一下吧!」究竟這一句是否暗示她的感情狀況仍然很好,著大家不用擔心呢?