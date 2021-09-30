Jer拖埋姜濤落水 揚言可挑戰半裸sell內褲

MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)及陳瑞輝(Frankie)今日現身旺角口罩限定店，大批fans到場支持。他們表示從花姐口中得知fans通宵守候，非常多謝他們支持，但希望他們不要通宵等候，以免捱壞身體。

Frankie唔敢諗出solo

剛完成拉闊音樂會的姜濤及Jer稱，現時未為12月的演唱會準備，所以有時間休息。姜濤又透露，他的第9首個人單曲快將推出，現時正努力準備。在旁的Jer即爆料︰「有人排舞排得好開心，食到飽！」問到Frankie有否計劃推出個人歌曲，他說︰「如果出一定係代表作，諗過度過有啲嘢仲係未滿意，啱時候會同花姐自薦。對自己唱歌仲未好滿意，尤其喺Jer隔籬。」並謂私下有上堂學唱歌。Jer則指Fankie跳舞比他好，各成員也有努力裝備自己。

Jer想同姜濤半裸騷肌

提到隊友Anson Lo及Anson Kong為內衣品牌半裸騷肌，Jer表示有意挑機，更拖姜濤落水︰「可以考慮我同姜濤！」姜濤聞言即謂︰「你得我就得！」Jer︰「點會唔得呀！一星期做一次gym，依家做兩次！」姜濤即反擊︰「操fit嗰個自己拍MV喺度食宵夜！」Jer解釋︰「工作壓力大就會食嘢！」問到他們對Anson Lo及Anson Kong的身材有何評價︰「勁啦！使唔使去到咁盡！真係好犀利！佢哋操咗好耐，好勤力，我哋都要自己努力吓！」

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