Jer柳應廷 被小克說服 廣東歌詞玩突破

有謂「女兒是父親前世情人」，那麼兒子可會是母親前世夫婿？去年推出「物語三部曲」的MIRROR成員Jer柳應廷，以具感染力的歌聲撫慰心靈，橫掃樂壇新人獎，令不少樂迷對廣東歌重拾心跳的感覺。今年的「重生三部曲」藉轉世投胎述說三種人生，承接《狂人日記》的狂盡一生，二部曲《砂之器》以「前生情侶，今世母子」的轉世，帶出道歉與寬恕的主題。

文：Grace 圖：陳奕釗

化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan@CHIC Private I Salon

服裝：Celine、Christian Louboutin

造型：PIPA Creative



從說對不起開始

今年的「重生三部曲」繼續由「物語系列」創作班底主理，年初的《狂人日記》以主流樂壇罕見的Progessive Rock曲風打響頭炮，奪得 3台冠軍，Jer在MIRROR演唱會舞台上交出教人驚艷的癲狂演出。《砂之器》則是進一步向深度進發，包辦曲編監的王雙駿(Carl叔叔)與填詞人小克先後在社交平台以千字文剖白創作心路與背後理念。原來小克本想以情人轉世做母子的主題寫重生首部曲，但Jer有感題材太沉重，希望新一年先讓大家看全新風格的柳應廷，於是小克改為寫狂人故事。「我覺得第二首歌是寫母子關係的好時機，因為狂人一生破壞了所有關係，與家人和伴侶的關係欠佳，於是膽粗粗建議小克以《零極限》(身心靈叢書)的頭兩式，『對不起，請原諒我』寫狂人之後的故事。若對家人做了好後悔的錯事，我會跟他們說對不起，希望獲原諒，我知很多事情未必能以一句對不起化解，只希望拋出這課題，讓大家思考自己與家人的關係，可做甚麼令這段關係延續，或勇敢踏出一步，向曾經傷害的人說聲對不起。」



突破廣東歌詞界限

愛與寛恕，往往要回到根源，母子情的起點是成孕與懷胎，《砂之器》直白地以子宮、羊水、臍帶等字詞描寫血脈相連的關係，Jer坦言初看歌詞曾感猶豫，「當時真的擔心，甚至問花姐：『用唔用到㗎，冇歌用過。』但後來被小克說服了，他說這是廣東歌的一大突破，因為平時會避免用，看歌詞覺得突兀，其實唱出來頗順耳。」突破的，豈止是母體懷胎的細節？歌詞不乏「舛」、「嶙峋」、「囹圄」等較艱澀詞語，Jer續說，「小克曾說等了我3日都沒覆他，因為我不斷自問應否用這歌詞，花姐亦不停質疑我：『你推出咁難嘅歌，會唔會有人明？』我也曾疑惑究竟大家能否感受它的信息，直至有次我聽著這歌的demo搭車，從外傳來收音機播的《狂人日記》，就像上天給我啟示，既然大家接受《狂人》，更應堅持做這歌。」



聽Jer歌 齊解謎

新歌推出後，樂迷細心拆解編曲細節，探究歌詞內容，為Jer打了強心針，「原來大家真的會查字典、搜尋資料，了解背後為甚麼要做這歌。這次最大突破是深度，我覺得廣東歌得意的地方是，既可淺白也可深奧地表達信息，而我選擇以較深的方式，最緊要能否present要傳遞的信息，讓大家也能消化，這次讓我覺得可繼續做自己想做的音樂。」自出道以來，Jer與Carl叔叔和小克合作無間，無論物語或重生系列，Jer的每首歌都暗有連繫，成為「Jer歌」特色，「我們想營造有連貫性的音樂，讓大家一聽就想起阿Jer的歌，這也是邁向明年推出專輯的方向，我覺得一張專輯最重要是連繫。」自《狂人日記》開始參與錄唱和音，新歌更是包辦4個聲部的和音，問他大挑戰是甚麼？「新歌由甜蜜的母子關係、猶如情侶的吵鬧、爭拗到最後說對不起， 最難是高潮迭起的情緒轉折。」



別讓自己後悔

歌曲MV上架不足一星期已錄得逾80萬點擊，不少樂迷深有共鳴，感觸落淚，連本來擔心新歌太難明的花姐，也放下心頭大口。Jer自言在幸福家庭成長，沒試過像MV主角般跟家人爭吵或離家出走，但有逐一細看樂迷的留言，發現有很多人在破碎或受傷家庭長大，「例如十幾年沒跟家人對話，直至成為人母才開始理解和體諒母親，想改變彼此關係，踏出第一步說聲對不起，很感動。其實我的歌也希望令大家有所啟發或得著。」這也令Jer有所反省，更珍惜家人關係，他回想拍MV流淚一幕，正因想與母親經歷的開心畫面，「最近因工作忙碌很少時間陪家人，沒太多機會深入了解他們。想起別要等媽媽年老或腦退化時，才關心她，不要讓自己後悔。」Jer自言性格平和，甚少向家人發脾氣，「通常是語氣差，忟憎地跟她說別要煩著我，令她嬲起來不再理睬我；通常過一天，我叫她落街食嘢就會答應，她是好易哄的人。」