Marvel新書揭羅拔唐尼差點無得演《鐵甲奇俠》

近日Marvel官方IG狂谷新書《The Story of Marvel Studios:The Making of the Marvel Cinematic Universe》,為粉絲揭開Marvel未曾曝光的秘密。這本由Marvel幕後人員及演員講述電影製作花絮及秘聞,提及羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)差點無得拍《鐵甲奇俠》。

有機參演《神奇4俠》

《鐵甲奇俠》導演Jon Favreau透露,2008年《鐵甲奇俠》首集開拍前,Marvel和Fox計劃找他執導於2005年上映的《神奇4俠》(Fantastic Four),兩間公司正為尋找飾演片中奸角「末日博士」(Dr. Doom)的演員時,認為羅拔唐尼是適合人選,於是Fox約羅拔見面,然而不知何故未能成事,Dr. Doom最後改由男星Julian McMahon飾演。及後,羅拔為《鐵甲奇俠》試鏡,結果獲選中,從此大紅大紫。假如當時羅拔參演《神奇4俠》,這個Marvel宇宙的發展必然改寫。

更多外娛新聞: