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Marvel新書揭羅拔唐尼差點無得演《鐵甲奇俠》
3 小時前
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Marvel新書揭羅拔唐尼差點無得演《鐵甲奇俠》
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Marvel推出電影背後的書籍。

近日Marvel官方IG狂谷新書《The Story of Marvel Studios：The Making of the Marvel Cinematic Universe》，為粉絲揭開Marvel未曾曝光的秘密。這本由Marvel幕後人員及演員講述電影製作花絮及秘聞，提及羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)差點無得拍《鐵甲奇俠》。

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羅拔如飾演「末日博士」，就沒有今日的Iron Man。
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書內刊登多張未曝光相片。

有機參演《神奇4俠》

《鐵甲奇俠》導演Jon Favreau透露，2008年《鐵甲奇俠》首集開拍前，Marvel和Fox計劃找他執導於2005年上映的《神奇4俠》(Fantastic Four)，兩間公司正為尋找飾演片中奸角「末日博士」(Dr. Doom)的演員時，認為羅拔唐尼是適合人選，於是Fox約羅拔見面，然而不知何故未能成事，Dr. Doom最後改由男星Julian McMahon飾演。及後，羅拔為《鐵甲奇俠》試鏡，結果獲選中，從此大紅大紫。假如當時羅拔參演《神奇4俠》，這個Marvel宇宙的發展必然改寫。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/marvel新書揭羅拔唐尼冇得做iron-man-289926
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