Marvel狼人新劇萬聖節首播

Marvel計劃製作新劇,於萬聖節在串流頻道Disney+播出。據網站Variety報道,Marvel正尋找一位拉丁裔演員,演出1972年漫畫《Werewolf by Night》的狼人Jack Russell角色;另一位演員飾演Jack敵人Jake Gomez。今星期上映的Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),是首套亞洲演員演出的超英片,《Werewolf by Night》將會是Marvel首次製作的拉丁演員超英劇。