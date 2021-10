Marvel|奇異博士2 雷神4延遲上映打DC

Marvel宇宙第4階段作品陸續推出,下月開畫的《永恆族》(Eternals)之外,12月再有《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man:No Way Home)。不過網站Deadline報道,迪士尼宣布旗下多部Marvel作品將會延期上映。

原定明年3月25日上映的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),延至明年5月6日開畫。明年5月6日上映的《雷神奇俠4》(Thor:Love and Thunder)改為7月8日。《黑豹2》(Black Panther:Wakanda Forever)推遲至明年11月11日才上映。

追打DC超英片

迪士尼將電影推遲上映非新鮮事,今次主力將Marvel作品延遲上映,主要是對手DC超英作品來勢洶洶。由狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的《Black Adam》,定於明年7月29日上映,Marvel明顯想用《雷神4》來硬撼。明年11月上映的《閃電俠》(The Flash),Marvel就安排《黑豹2》抗衡。至於Marvel的《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp:Quantumania)則於2023年7月28日上映。

