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Marvel｜奇異博士2 雷神4延遲上映打DC
3 小時前
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Marvel｜奇異博士2 雷神4延遲上映打DC
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奇異博士在《蜘蛛俠：不戰無歸》佔戲甚重。

Marvel宇宙第4階段作品陸續推出，下月開畫的《永恆族》(Eternals)之外，12月再有《蜘蛛俠：不戰無歸》(Spider-Man：No Way Home)。不過網站Deadline報道，迪士尼宣布旗下多部Marvel作品將會延期上映。

原定明年3月25日上映的《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)，延至明年5月6日開畫。明年5月6日上映的《雷神奇俠4》(Thor：Love and Thunder)改為7月8日。《黑豹2》(Black Panther：Wakanda Forever)推遲至明年11月11日才上映。

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《奇異博士2》加入紅女巫演出。

追打DC超英片

迪士尼將電影推遲上映非新鮮事，今次主力將Marvel作品延遲上映，主要是對手DC超英作品來勢洶洶。由狄維莊遜(Dwayne Johnson)主演的《Black Adam》，定於明年7月29日上映，Marvel明顯想用《雷神4》來硬撼。明年11月上映的《閃電俠》(The Flash)，Marvel就安排《黑豹2》抗衡。至於Marvel的《蟻俠3》(Ant-Man and the Wasp：Quantumania)則於2023年7月28日上映。

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Black Adam似乎會成為Marvel最大威脅。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/marvel｜奇異博士2-雷神4延遲上映打dc-289265
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