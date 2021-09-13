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MET Gala｜添麥菲 珍妮花 Kim鬥型鬥怪
8 小時前
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MET Gala｜添麥菲 珍妮花 Kim鬥型鬥怪
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添麥菲查洛美

年度盛事大都會藝術博物館慈善晚宴(MET Gala)於紐約舉行，主題是「In America：A Lexicon of Fashion」。去年因新冠肺炎疫情停辦，今年疫情稍稍緩和下復辦，吸引一眾名人參與。即將上映大片《沙丘瀚戰》(Dune)的型男添麥菲查洛美(Timothee Chalament)、樂壇天后珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)、真人騷女星Kim Kardashian鬥型鬥怪搶風頭。添麥菲穿上設計師Haider Ackerman的西裝，配上白色Converse，美媒形容為「紳士的街頭型男」，大獲好評。剛與「蝙蝠俠」男星班艾弗力(Ben Affleck)在威尼斯電影節晒恩愛的珍妮花洛庇絲，穿上品牌Ralph Lauren拖尾禮服，盡顯貴氣。

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Kim Kardashian

Kim幪面裝被嘲笑

愛出風頭的真人騷女星Kim Kardashian，以一身全黑幪面服現身，被傳媒問到今次的打扮，她表示自己似「未解鎖的角色」，雖然贏盡焦點，但網民就嘲笑Kim打扮似電影《哈利波特》中的「催狂魔」。樂壇天后Rihanna與男友A$AP孖住出場，穿上BALENCIAGA秋冬高訂服的她，似足電影《黑魔后》女星安祖蓮娜祖莉的造型。其他出席名人還有女歌手Billie Eilish、Justin Bieber夫婦等。

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圖片：IG@themetgalaofficial

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珍妮花洛庇絲
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Rihanna
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Justin Bieber
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/met-gala｜添麥菲-珍妮花-kim鬥型鬥怪-284769
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