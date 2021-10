MIRROR分成兩組?AK 強調12子心連心 姜濤︰冇人可以𠝹開我哋

MIRROR 六子Anson Kong、Anson Lo、Ian、Jer、姜濤及Edan 將於12月開騷。今日他們出席記招時,Ian 在台上明言不會騷肌,受訪時他更爆料指Jer 很想騷肌,Jer 即謂︰「今次大會主題係Music on the road,而唔係Muscle on the road。」隨即拋波予AK和Anson Lo ,AK就指他們已經露了很多,到時或會騷下小手臂。

Anson Lo 則指屆時會騷手指,更爆料指Jer 近日操練到有胸肌,Edan 也乘機指Jer 很想拍內褲廣告。Jer則澄清表示自己想拍襪廣告,可以騷腳瓜。姜濤認為就算自己夠膽騷肌,恐怕屆時嚇破大家的膽。

提到今次個唱只找來6位成員演出,會否令其餘6位不開心,甚至有時他們已分成「紅啲」、「唔紅」兩隊,AK表示其餘成員屆時會現身,也是他們最大的強心針及後盾,並認為今次演出係靠MIRROR的出現。對於有Rapper 指他們只得外貌,Edan 說︰「我同Jer就唔係靚樣組!」對於他們被分成兩組會否感到不開心,姜濤即謂︰「冇人可以𠝹開我哋!」AK指他們12人心連心,他們開騷,各成員也會互比意見及探班。