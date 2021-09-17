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MIRROR限定店｜逾百鏡粉通宵等候 警察三度到場巡視
1 小時前
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MIRROR限定店｜逾百鏡粉通宵等候 警察三度到場巡視
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(右起)今日MIRROR成員Edan、Lokman及Tiger現身旺角的限定店。

MOOV聯乘MIRROR的旺角限定店日前於旺角朗豪坊開幕，鏡粉除了可以購買MIRROR口罩外，更可與MIRROR成員獨立人形裝置、巨型MIRROR Mask口罩盒裝置打卡拍照留念。今次活動由本月16日至下月10日舉行，連日來吸引大量鏡粉到場。大會預告MIRROR成員將不定期驚喜現身，今日(19日) 呂爵安(Edan)、楊樂文(Lokman)及邱傲然(Tiger)現身限定店，逾百鏡粉通宵到商場外排隊，希望可以一早入場佔據有利位置支持偶像。

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有逾百鏡粉通宵等候入場。(香港．社實專頁照片提供)
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人龍愈來愈多，但非常有秩序。(香港．社實專頁照片提供)

警員向鏡粉及商場保安了解

據「香港．社實」專頁指，今早凌晨30分左右，已有近百鏡粉自備椅子、食物在商場門外等候，排隊人數一直有增無減，現場非常平靜及有序。有衝鋒車三度到場了解情況，警員到場向鏡粉及商場保安了解。專頁稱，有警員知道商場有MIRROR活動時，說了一句︰「原來呢十二條友！」及後也有一男兩女警員落車，舉機向住商場外的MIRROR成員橫額拍照紀錄。

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有警員三度到場了解情況。(香港．社實專頁照片提供)
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有警員下車向印有MIRROR成員肖像的橫額拍照。(香港．社實專頁照片提供)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror限定店｜逾百鏡粉通宵等候-警察三度到場巡視-285405
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