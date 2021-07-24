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MIRROR現身奧運節目|姜濤Anson Lo整古做怪 網民大讚可愛
2021-07-24
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MIRROR姜濤AnsonLo奧運有得揀
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東京奧運昨日舉行開幕典禮，無綫、ViuTV和香港開電視都有直播開幕盛況。而ViuTV在傍晚6點鐘播放特備節目《奧運有得揀》迎接直播，更邀得男團MIRROR任嘉賓，節目由強尼、陳嘉倩、沈殷怡等任主持，節目期間，坐後排的MIRROR成員亦不斷整古做怪，引人發笑，當中有姜濤「鬥雞眼」和Anson Lo伸脷，兩人更於隊長Lokman說話期間，左右夾擊攝鏡，令整個節目生色不少。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/mirror-現身奧運節目-姜濤anson-lo整古做怪-網民大讚可愛-277205
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