MIRROR 12子組成兩隊試玩Samsung摺機 讚口不絕

由MIRROR代言的Samsung Galaxy Z Fold 3、Flip 3於昨日正式開賣，他們分兩隊各自體驗兩機的功能，他們均對新機的拍攝功能大感滿意。陳卓賢（Ian）更即席用S pen在新電話上繪圖，畫了一個圖像及代表MIRROR的M字，但他未有明言畫中的公仔是誰，但予人感覺似隊友柳應廷（Jer）。

Lokman（楊樂文）、Anson Kong（AK 江𤒹生）、Ian、姜濤、Alton（王智德）及Stanley（邱士縉）組成一隊體驗Samsung Galaxy Z Fold3，特大螢幕令他們大讚打機非常方便，Lokman醉心在電話上的遊戲。AK更發現打機的時候，電話的鏡頭會隱藏起來，令整個遊戲畫面不受影響，充分體驗全螢幕。另外，他們指新電話可以邊看片邊寫下重點，對經常要開視像會議的人來說甚為方便。他們更有意送給排舞老師，好讓他們重溫MIRROR跳舞時，記下重點。

Anson Lo（盧瀚霆） 、Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Frankie（陳瑞輝）及Tiger（邱傲然）就對Flip 3的拍攝功能讚不絕口，加上摺機可以座枱，對影大合照或開live都十分方便。他們又提到花姐經常指他們把電話放在褲袋有礙觀瞻，其後Frankie立即把電話放在褲袋示範，因為十分輕巧完全不覺眼。