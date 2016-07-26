NHK分析MIRROR走紅原因 指在港沒有一天看不到他們

香港男團MIRROR近年人氣爆燈，上道僅3年便成為現時最受香港人關注的團隊，而今年香港版《大叔的愛》大熱播出後，連帶MIRROR亦引來日本的關注，最近日本電視台NHK便製作了專題分析MIRROR在香港人氣高企的原因。

節目一開始時，旁白便指出現時MIRROR在香港已成為了超過100間公司的代言人，主持酒井美帆形容「正在創造出香港前所未有的團體」，更指MIRROR可以如此受歡迎，於過去20年都未曾見到。

報道亦指出，有粉絲為了慶祝MIRROR成員生日，特意花錢購買廣告為偶像慶祝，影片中便見到Anson Lo的生日廣告設置在在尖沙嘴海旁，大量粉絲到場與教主的頭像打卡。

MIRROR走紅原因：堅持本土文化

NHK的節目分析表示，MIRROR可以在香港爆紅，全因為他們堅持本土文化活動。一名MIRROR粉絲接受訪問時說：「他們有很特別的風格，而且是本土的香港文化，所以便想支持一下。」報道中指出，MIRROR都是用香港人說的廣東話唱歌，而大多香港偶像走紅後，便會轉投中國市場，而MIRROR沒有特別進攻中國市場，是一支十分本土的組合。

NHK亦訪問了另一位MIRROR粉絲Cherry，她家中有不少MIRROR的Q版公仔，過去她曾多次參加香港的遊行活動，但隨著政府收緊港人集會自由，Cherry便對市民的意見沒有傳達至政府而感到無力。之後她遇到了MIRROR，改變了她對過去努力而未能改變社會的看法：「都會見到有人好努力好努力，時機到時便有可能會成功。現在還未到絕望，或零是希望。」

港大講師：MIRROR成政治無力感出口

香港大學的黃培峰講師解釋：「大家未必再以政治作為多香港人日常生活最主要部分，以往政治可能會佔據很多香港人的日常生活最中心，現在減少了，大家更多會將心神投向這一類明星身上。有些對香港失望的人找到一個出口，這班人可以透過MIRROR看到一個香港共同的價值。」

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