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Radiohead新曲MV找來Guy Pearce演出
3 小時前
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Radiohead新曲MV找來Guy Pearce演出

 

英國搖滾樂隊Radiohead，將於周五發行第9張錄音室大碟《KID A MNESIA》，今日凌晨在毫無預警下，公布之前從未發行的歌曲《Follow Me Around》及其MV。曾執導The Rolling Stones、Harry Styles MV的導演Us掌鏡，電影《凶心人》、《幕後嫌疑犯》男主角Guy Pearce擔演，以一隻昆蟲視覺為概念拍畢MV，以一隻昆蟲視覺為概念拍畢整過MV。。

 

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在MV裡失心瘋演出的Guy Pearce。

神秘穩藏曲目終於出現
《Follow Me Around》的起源是Radiohead 1997年推出革命性大碟《OK Computer》時已經寫好，並多次出現在他們巡迴演出的試音環節中，當時受到廣大fans喜愛。此後，Radiohead爾會在網站上發布《Follow Me Around》不同部分的歌詞，更將其連接到其他歌曲中，包括《Kid A》和《Where I End and You Begin》當中。《Follow Me Around》的一些歌詞也，亦出現在《KID A》(2000年)的隱藏冊子中，令此曲倍添神秘。

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事隔5年再出新碟的Radiohead。
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Fans期待新碟推出後，Radiohead舉行新一輪世界巡演。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/radiohead新曲mv找來guy-pearce演出-291256
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