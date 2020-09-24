Radiohead新曲MV找來Guy Pearce演出

英國搖滾樂隊Radiohead，將於周五發行第9張錄音室大碟《KID A MNESIA》，今日凌晨在毫無預警下，公布之前從未發行的歌曲《Follow Me Around》及其MV。曾執導The Rolling Stones、Harry Styles MV的導演Us掌鏡，電影《凶心人》、《幕後嫌疑犯》男主角Guy Pearce擔演，以一隻昆蟲視覺為概念拍畢MV，以一隻昆蟲視覺為概念拍畢整過MV。。

神秘穩藏曲目終於出現

《Follow Me Around》的起源是Radiohead 1997年推出革命性大碟《OK Computer》時已經寫好，並多次出現在他們巡迴演出的試音環節中，當時受到廣大fans喜愛。此後，Radiohead爾會在網站上發布《Follow Me Around》不同部分的歌詞，更將其連接到其他歌曲中，包括《Kid A》和《Where I End and You Begin》當中。《Follow Me Around》的一些歌詞也，亦出現在《KID A》(2000年)的隱藏冊子中，令此曲倍添神秘。