Radiohead新曲MV找來Guy Pearce演出

英國搖滾樂隊Radiohead,將於周五發行第9張錄音室大碟《KID A MNESIA》,今日凌晨在毫無預警下,公布之前從未發行的歌曲《Follow Me Around》及其MV。曾執導The Rolling Stones、Harry Styles MV的導演Us掌鏡,電影《凶心人》、《幕後嫌疑犯》男主角Guy Pearce擔演,以一隻昆蟲視覺為概念拍畢MV,以一隻昆蟲視覺為概念拍畢整過MV。。

神秘穩藏曲目終於出現

《Follow Me Around》的起源是Radiohead 1997年推出革命性大碟《OK Computer》時已經寫好,並多次出現在他們巡迴演出的試音環節中,當時受到廣大fans喜愛。此後,Radiohead爾會在網站上發布《Follow Me Around》不同部分的歌詞,更將其連接到其他歌曲中,包括《Kid A》和《Where I End and You Begin》當中。《Follow Me Around》的一些歌詞也,亦出現在《KID A》(2000年)的隱藏冊子中,令此曲倍添神秘。