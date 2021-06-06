Sinéad O’Connor宣布明年騷後退出樂壇

九十年代頭憑改篇Prince一曲《Nothing Compares 2U》而紅遍全球的愛爾蘭女歌手Sinéad O’Connor，昨日於Twitter宣布，正在灌錄職業生涯最後一張唱片，並於巡迴演出後退休。今年54歲的Sinéad O’Connor，1987年推出唱片《The Lion and the Cobra》入行，除了《Nothing Compares 2U》一曲令她大紅，1992年她於美國電視節目《Saturday Night Live》撕毀教宗若望保祿二世照片，而最為人談論。接近千禧年，Sinéad O’Connor開始減產，更傳出她患上情緒病，到近年才逐漸康復。

Sinéad O’Connor寫道：「這此宣布我將從巡迴演出後退出唱片業。我變老了，我累了……我真的付出了一切。2022年的演唱會將是最後一次演出，之後不會再有巡迴演出或出席宣傳活動。」

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